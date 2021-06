Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:55

Quasi 95mila immunizzati nel Viterbese. E sfiorano i 250mila quanti hanno ricevuto almeno la prima dose. Sono i numeri della campagna vaccinale in provincia. Considerando che la platea di riferimento, inizialmente di circa 240mila persone, con l’aggiunta dei ragazzi tra i 12 e i 16 anni tra i vaccinabili arriva a quasi 250mila, significa che oltre un terzo è ormai al riparo dal virus, o almeno dalle conseguenze più pesanti di un’eventuale infezione.

Ad aver ricevuto più dosi nella Tuscia è la fascia d’età tra i 50 e i 59 anni che con 51.455 iniezioni totalizzate supera quella dei 70-79enni (48.661), dei 60-69enni (47.405) e anche della classe che ha dato il via la campagna, ovvero quella tra gli 80 e gli 89 anni, ferma a 36.094 dosi.

Novità, intanto, nell’organizzazione: a partire dal prossimo 6 luglio i centri vaccinali Pfizer di Viterbo, Civita Castellana e Tarquinia verranno trasferiti: quello dell’ospedale di Belcolle al centro di Santa Maria della Grotticella, sempre a Viterbo; un secondo, ora all’interno dell’Andosilla di Civita Castellana, sarà spostato nella sala Mice, dentro il centro commerciale Marcantoni; il terzo, dall’ospedale di Tarquinia al centro anziani della cittadina. In pratica, si alleggeriscono gli ospedali per concentrare le somministrazioni all’interno degli hub ora dedicati ad Astrazeneca (in questi ultimi, il flusso è destinato a scemare visto che chi ha meno di 60 anni al momento può scegliere se ricevere anche la seconda dose del farmaco anglo svedese od optare per il mix, ovvero Pfizer e Moderna). Ai cittadini interessati, la Regione Lazio sta inviando un sms in cui, confermando la data e l’orario di erogazione della prima e della dose di richiamo del vaccino anti Covid targato Pfizer, si comunica la nuova sede vaccinale.

La curva continua intanto a scendere. Ieri nessun nuovo caso accertato di positività in tutta la provincia. Inoltre, sia Viterbo sia Vetralla sono diventate Covid free. Da segnalare che i positivi ancora presenti si trovano in undici comuni del Viterbese: un caso rispettivamente ad Acquapendente, Bolsena, Caprarola, Castel Sant’Elia, Montalto di Castro, Monte Romano, Monterosi; 2 a Nepi e a Civita Castellana; 4 a Fabrica di Roma; 17 a Gallese.

Ieri, però, non solo buone notizie: un nuovo morto causato dal coronavirus, per un totale che dall’inizio della pandemia sale a 454. A non farcela è stato un cittadino 85enne di Graffignano. "Le più sentite condoglianze – è il messaggio del Comune - ai suoi familiari. Questa notizia ci rattrista e ci deve ricordare quanto sia necessario rispettare le regole di prevenzione anche in questo momento”. Segue la raccomandazione alla cittadinanza: “Il fatto che non sia più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto non vuol dire abbassare la guardia. La mascherina va sempre portata con sé e indossata anche all'aperto quando non si possa garantire il necessario distanziamento. Le varianti del virus – concludono dal Comune di Graffignano - sono una minaccia che non va sottovalutata per la salute di tutti”.