Sabato 12 Marzo 2022, 06:55

Un piano operativo per accogliere dal punto di vista sanitario i profughi in arrivo dall’Ucraina. La Asl di Viterbo ha predisposto la rete che su tutto il territorio aiuterà chi fugge dalla guerra a ottenere assistenza e a vaccinarsi. La popolazione ucraina, priva di permesso di soggiorno, otterrà il tesserino Stp (Straniero temporaneamente presente) rivolgendosi agli sportelli polifunzionali dell’azienda sanitaria o attraverso la Centrale operativa (per contatti e informazioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 chiamare i seguenti contatti 0761 237020-021-022, oppure il Numero verde regionale 800 118 800; è possibile anche scrivere a emergenza.ucraina@asl.vt.it).

Per quanto riguarda gli sportelli, sono dieci quelli previsti in tutta la provincia (i relativi giorni e orari di apertura sono disponibili sul sito): Acquapendente, Bagnoregio, Civita Castellana, Montalto di Castro, Montefiascone, Orte, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Tarquinia e Viterbo (alla Cittadella della salute è aperto l’ambulatorio di Medicina generale per cittadini stranieri).

Molti dei profughi in arrivo non sono ancora vaccinati. Per scongiurare il rischio di una recrudescenza del virus, entro le 48 dall’arrivo in Italia, i cittadini ucraini dovranno effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare e devono iniziare il ciclo vaccinale o portarlo a termine. Filo diretto con la Asl lo avrà la Protezione civile, in prima linea nella gestione dei flussi e che contatterà direttamente la Centrale operativa per organizzare l’assistenza sanitaria e la vaccinazione.

Sul fronte della curva, nonostante con meno vigore rispetto al giorno precedente, anche ieri numeri in risalita. Nella Tuscia la Asl ha comunicato 290 nuovi casi a fronte di 254 guariti. Il totale dei positivi in provincia è quindi passato da 3.692 a 3.727. Cala invece di una unità il numero dei posti letto occupati, sceso a 41: 37 sono i contagiati ricoverati nel reparto di Malattie infettive, uno nella Terapia intensiva Covid, 3 a Medicina Covid, mentre 3686 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Sempre nella giornata di ieri è avvenuto il 570esimo decesso di un positivo dall’inizio della pandemia: non ce l’ha fatta un 74enne di Vetralla che era ricoverato a Belcolle. Gli ultimi positivo sono concentrati 46 a Viterbo, 21 a Montefiascone, 20 a Montalto di Castro, 16 a Vetralla, 13 a Tuscania, 12 a Orte, 11 a Soriano nel Cimino, 10 a Marta e Ronciglione. Altri 37 i centri interessati con numeri che vanno da 9 a un contagiato.