Domenica 27 Marzo 2022, 05:35

Continua ad allargarsi la pandemia nella Tuscia. In 24 ore, il totale dei positivi è cresciuto di 128 unità, arrivando a 5.128. Significa che i nuovi casi, ancora una volta, hanno battuto di gran lunga i guariti. Ieri in provincia sono stato 413 i contagiati scoperti contro 293 negativizzati. E resta larga la diffusione territoriale dell’infezione: in 54 comuni su 60 ieri è stato registrato almeno un contagio in più rispetto al giorno precedente.

Nessun mega focolaio che possa spiegare questo progressivo incremento ma molto più semplicemente le sottovarianti di Omicron riescono a contagiare con grande facilità seppure le conseguenze sulla salute, rispetto alle versioni precedenti del virus e grazie alla campagna vaccinale, risultano molto più blande.

Sul fronte dell’ultimo bollettino, i casi principali sono stati registrati nei seguenti comuni: 90 a Viterbo, 25 a Soriano nel Cimino, 18 ad Acquapendente, 17 a Orte, 15 a Tarquinia e a Vetralla, 14 a Capranica e a Nepi, 13 a Civita Castellana, 11 a Corchiano e a Fabrica di Roma, 10 a Canepina, 9 a Blera, Montefiascone, Ronciglione e Vitorchiano, 8 a Montalto di Castro, 6 a Bolsena, Civitella d’Agliano, Grotte di Castro e Vasanello, 5 a Caprarola, Sutri, Vallerano e Vignanello. Peri restanti centri numeri molto più contenti, compresi tra 4 e uno.

A Soriano, dove al momento sono positivi 161 abitanti, cui vanno aggiunti 3 ricoverati e 5 in quarantena in un altro luogo, il Comune raccomanda: “Se qualcuno di noi ha pensato che il problema della pandemia fosse oramai solo un ricordo, credo debba rivedere le proprie posizioni e ragionare di più su cosa fare per evitare il contagio e per non trasmetterlo. Non più di una settimana fa – è il messaggio diffuso sui social alla cittadinanza - eravamo arrivati ad una ventina di casi poi negli ultimi giorni sono aumentate le segnalazioni di positività”.

Resta la nota positiva rispetto al tasso di ospedalizzazione stabile: restano 52 i posti letto occupati nei reparti ordinari (38 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 14 a Medicina Covid), mentre la Terapia intendiva rimane vuota. Rimane alta la febbre da tampone: dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 365.173 test, 1.173 nelle ultime 24 ore.