Covid, positivi di nuovo in crescita nel Viterbese: si torna verso quota 5mila

Durante la settimana, seppur i numeri quotidiani dei nuovi casi siano stati sempre elevati, la mole di guariti li ha sempre superati. Così che la curva, piano piano, ha ripreso a scendere, alimentano le speranze che con la fine dello stato di emergenza decretata dal Governo a inizio mese, il peggio fosse davvero passato. Ma ieri, il virus ha di nuovo sparigliato le carte in tavola come purtroppo fa da mesi: i positivi scoperti dalla Asl nelle ultime 24 ore sono stati 366, mentre i negativizzati si sono fermati a 285. Il risultato è che il totale dei contagi nella Tuscia è tornato a crescere, passando dai 4.885 di sabato a 4.966.

Ampia resta anche la diffusione del contagio sul territorio, con 46 comuni colpiti su 60. I dati peggiori sono stati registrati nei seguenti centri: 75 a Viterbo, 24 a Orte, 21 a Civita Castellana e Montefiascone, 17 a Soriano nel Cimino, 14 ad Acquapendente, 13 a Caprarola e a Ronciglione, 11 a Nepi, 10 a Canepina, 9 a Montalto di Castro e a Vetralla, 8 a Capodimonte, Marta, Sutri e Vasanello, 7 a Bagnoregio, Bolsena e Vitorchiano, 6 a Monterosi, 5 a Bomarzo e a Civitella d’Agliano. Nei restanti, si scende dai 4 casi a uno per paese.

Degli ultimi positivi, tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Calano di due unità i posti letto occupati nell’arco delle 24 ore: erano 69, sono scesi a 67. In particolare, al momento, delle persone refertate positive al coronavirus, 42 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 2 nella Terapia intensiva Covid, 23 a Medicina Covid, mentre le restanti 4899 stanno trascorrendo la convalescenza in casa, senza necessità di cure ospedaliere.

Dall’inizio della pandemia a oggi, ormai poco più di due anni fa, i casi nella Tuscia sono arrivati a sfiorare quota 64mila (63.909, per la precisione). Sale a 58341 il numero delle persone negativizzate, mentre resta stabile a 602 quello delle persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 379.662 tamponi. Una quantità ingente che continua ad essere alimentata a suon di oltre mille test al giorno. Nelle ultime 24 ore, ad esempio, sono stati 1.063 i cittadini che in tutta la provincia si sono sottoposti a un antigenico (rappresentano ormai oltre il 90% degli screening effettuati, soprattutto in farmacie o lavoratori privati) o a un molecolare.