Lunedì 10 Gennaio 2022, 06:05

Oltre il 90% dei ricoveri per Covid nella provincia di Viterbo riguarda pazienti non vaccinati. Dei positivi, il 98% circa non sviluppa forme gravi dell'infezione. Rispetto alle età, chi si trova a Malattie infettive ha in media 75 anni mentre chi è in Terapia intensiva ne ha 53. È l’identikit tracciato dalla Asl durante la riunione sulla scuola che si è svolta da remoto sabato pomeriggio. È la dimostrazione, secondo i sanitari, di come il vaccino sia l’unica arma a disposizione per combattere la malattia legata al contagio. Proprio ieri, due decessi tra pazienti ricoverati a Belcolle: avevano 75 e 88 anni, erano residenti nel comune di Viterbo.

In base all’ultimo bollettino, i positivi che si sono negativizzati ammontano a 211. Il totale dei contagiati nella Tuscia sale ancora rispetto al giorno precedente, arrivando a quota 6.326 (30 i ricoverati, dei quali 3 in Terapia intensiva e 27 a Malattie infettive). Continua l’enorme pressione sui drive in per i test molecolari, ma anche su farmacie e laboratori per gli antigenici. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.653 i tamponi effettuati, con un totale dall’inizio della pandemia che arriva a 254.253. Nei prossimi giorni, con l’effetto della riapertura delle scuole, si prevedono numeri ancora alti sia per i test a cui i viterbesi si sottoporranno, sia per ulteriori positivi che verranno scoperti.

E mentre le autorità spingono per la vaccinazione (ieri open day alla Nuova Santa Teresa di Viterbo), il virus continua a diffondersi. Sono 521 gli ultimi casi rilevati in provincia (3 di loro hanno subito avuto bisogno di un trasporto in ospedale): 112 a Viterbo, 33 a Civita Castellana, 26 a Vignanello, 21 a Montalto di Castro e Vetralla, 20 a Canino, 19 a Fabrica di Roma, 18 a Montefiascone, 16 a Tarquinia, 15 a Corchiano e Nepi, 14 a Soriano nel Cimino, 13 a Capranica e Tuscania, 11 a Vallerano, 9 a Monterosi e Orte, 8 ad Acquapendente e Caprarola, 7 a Canepina, Gallese, Grotte di Castro, Monte Romano, Ronciglione, Sutri e Vitorchiano, 6 a Valentano, 5 a Bagnoregio, Bolsena, Faleria e San Lorenzo Nuovo, 4 a Cellere, Gradoli e Piansano, 3 a Bassano Romano, Blera, Ischia di Castro, Proceno e Vasanello, 2 a Castiglione in Teverina, Graffignano, Lubriano e Onano, uno ad Arlena di Castro, Barbarano Romano, Bassano in Teverina,Calcata, Carbognano, Castel Sant’Elia, Celleno, Marta, Oriolo Romano e Villa San Giovanni in Tuscia.