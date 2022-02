Sabato 12 Febbraio 2022, 06:05

Calano sì, ma non abbastanza da liberare le scuole dal peso dei contagi. Da inizio settimana, anche nella Tuscia il trend della curva pandemica è in netto calo. Ma tra i banchi i positivi sono ancora molti, soprattutto dall’asilo alla primaria. Degli oltre 3mila studenti ancora alle prese col Covid nel Viterbese, più di un terzo si concentrano proprio in questa fascia d’età, sotto i 10 anni. Non tutti sono vaccinati (sotto i 5 anni non è possibile) e anche per chi lo è, solo da poco si è aperta la finestra per il richiamo.

All’istituto comprensivo Pio Fedi di Grotte Santo Stefano, diverse le classi in auto-sorveglianza e una in quarantena con 6 alunni positivi. Molti sono in didattica digitale integrata. All’Ic Piazza Marconi di Vetralla la situazione è invece in netto miglioramento: tutte le classi in presenza con solo alcuni alunni in ddi. Alla primaria di Montalto di Castro diverse classi in sorveglianza ma una sola in quarantena. Mentre al Cardarelli di Tarquinia restano solo alcuni alunni in didattica a distanza.

“Il problema principale – racconta una docente di un comprensivo – è la connessione. Quando in classe abbiamo alunni in quarantena, scatta la didattica integrata”. Significa che chi è a casa segue le lezioni dal pc o dallo smartphone, mentre chi non è positivo né un contatto stretto può frequentare normalmente. Con le nuove regole, al’infanzia si resta tutti in dad solo se nella stessa classe si riscontrano cinque o più positivi. “Ma gestire i più piccoli in modalità mista è un vero caos, anche perché connettersi spesso è difficoltoso e la comunicazione salta in continuazione”, aggiunge la maestra. Il risultato è che spesso sono anche i genitori a lamentarsi dei dirigenti che scelgono per i piccoli, in isolamento o in quarantena, l’obbligo di seguire comunque le lezioni, sempre che le condizioni di salute lo consentano.

Ma che gli animi siano ormai esasperati dalle ripetute positività dentro le scuole lo dimostra anche quello che un’altra prof definisce “una brutta piega che sta prendendo piede nelle ultime settimane”. Diverse le segnalazioni di genitori che mandano i figli a scuola nonostante presentino sintomi influenzali. “Lo fanno perché, lavorando, si dicono esasperati dal dover restare in casa. Se i ragazzini hanno la febbre siamo però costrette – racconta – a ricorrere all'aula Covid perché queste sono le regole”. Scatta quindi la telefonata per riprenderli e portarli a fare un tampone. Con coda polemica tra scuola e famiglia.