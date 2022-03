Covid, nella Tuscia restano 3.435 casi. I ricoverati restano stabili a 52

Sono 3.435 i casi di Covid attualmente registrati in provincia di Viterbo. Di questi, 52 sono ricoverati (numero stabile rispetto al giorno precedente). Resta vuota per il terzo giorno consecutivo la Terapia intensiva Covid di Belcolle, reparto particolarmente attenzionato per capire l’evoluzione della pandemia, occupandosi dei pazienti che subiscono le conseguenze peggiori dell’infezione. Gli altri malati positivi si trovano 28 nel reparto di Malattie infettive, 20 presso Medicina Covid di Viterbo, 4 presso il reparto gemello di Montefiascone. Stanno invece trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio i restanti 3383 contagiati.

Rispetto all’ultimo bollettino di ieri che si riflette poi sulla progressiva discesa della curva, i dati diffusi dalla Asl parlano di 166 nuovi casi di Covid nella Tuscia e 222 guariti. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 26 a Viterbo, 16 a Montalto di Castro, 11 a Civita Castellana e a Nepi, 9 a Montefiascone e a Tarquinia, 8 a Orte, 7 a Capranica e a Ronciglione, 5 a Caprarola, Fabrica di Roma e Vetralla, 4 a Bomarzo, Corchiano, Tuscania e Vitorchiano, 3 a Monterosi, Canepina e San Lorenzo Nuovo, 2 a Bagnoregio, Bolsena, Gradoli, Piansano e Valentano, uno ad Acquapendente, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Cellere, Farnese, Graffignano, Grotte di Castro, Lubriano, Marta, Soriano nel Cimino, Sutri e Vignanello.

Degli ultimi positivi, tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. In totale, alle a ieri mattina, i casi di positività, residenti o domiciliati nella Tuscia, dall’inizio della pandemia sono arrivati a 51515. Sale a 47518 il numero delle persone negativizzate, resta stabile a 562 quello delle persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 341200 tamponi, 1005 nelle ultime 24 ore.