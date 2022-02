Martedì 15 Febbraio 2022, 06:00

Quasi 4mila positivi in meno in una settimana. La luce in fondo al tunnel si fa sempre più nitida: anche nella Tuscia il Covid batte in ritirata. Lo dimostrano i dati degli ultimi giorni: una settimana fa, il totale dei casi in provincia ammontava a 12.274. Ieri, in base all’ultimo rilevamento condotto dalla Asl, il computo è invece sceso a 8.572. Significa che il calo registrato è stato di circa il 30% in un lasso di tempo alquanto ristretto. Scendono anche i ricoverati seppur più lentamente rispetto ai contagi: il 7 febbraio erano 98 i pazienti presenti nei reparti dedicati ai positivi, mentre ieri il totale era di 85 posti letto occupati.

Gli attuali numeri si avvicinano molto a quelli di un mese fa: a metà gennaio nel Viterbese si contavano 7.843 contagiati in tutto, i nuovi casi nelle 24 ore erano stati 439 e i guariti 369. Allora, la Asl aveva comunicato anche il decesso di una paziente 91enne. Ma quello che spicca nel confronto è il livello di ospedalizzazione: i ricoverati erano appena 48 (33 a Malatte infettive, 6 a Terapia intensiva Covid e 9 a Medicina Covid). Insomma, a fronte di un totale di positivi molto simile (circa 600 i casi ulteriori presenti oggi), i posti letto occupati erano molti meno: 48, appunto, contro gli 85 di oggi (33 nel reparto di Malattie infettive, 5 nella Terapia intensiva Covid, 38 a Medicina Covid di Belcolle e 9 nel reparto gemello di Montefiascone). Ma i numeri vanno anche letti in base alla tipologia: a Medicina Covid finiscono, infatti, in gran parte persone affette da altre patologie e che, al momento dell’ingresso in ospedale, risultano positivi. Per questo, vanno isolati dal resto dei malati in appositi spazi a loro dedicati ma le cure di cui hanno bisogno non sono strettamente correlate alla positività. In conclusione, anche guardando i ricoveri la situazione appare comunque in netto miglioramento.

In discesa pure il numero dei tamponi: ieri, tra antigenici e molecolari sono stati 703. Ben altra quantità rispetto ai 2mila al giorno, cifra su cui si attestavano i test fino a pochi giorni fa. Cala, infatti, anche la pressione sui drive-in e sulle farmacie: le lunghe code ormai sono quasi ovunque un ricordo.

L’ultimo bollettino diramato dalla Asl non fa che confermare l’andamento. Ieri sono stati 131 i casi scoperti dalla Asl. Una cifra decisamente più bassa rispetto al recente passato. Anche la distribuzione geografica segna una inversione di tendenza, perché a essere coinvolti sono 32 comuni su 60. Un nuovo decesso, infine, di un 74enne di Soriano nel Cimino che era ricoverato a Belcolle.