Covid, nella Tuscia il contagio si allarga: in due settimane oltre il 50% di casi in più, da 173 a 284

Domenica 24 Ottobre 2021, 06:20

Continua lenta ma costante l’ennesima avanzata del virus nel Viterbese. Anche ieri i nuovi casi hanno superato di gran lunga i guariti: 19 i primi, 3 i secondi. E non solo, perché si conferma il trend delle due ultime settimane per cui molti sono i minori coinvolti: dei positivi scoperti ieri dalla Asl, 4 hanno meno di 18 anni. Due di loro sono di Viterbo e il piccolo ha 5 anni. Il più anziano ad essere colpito dal Covid-19 è invece nato nel 1949. In alcuni casi di tratta, ancora una volta, di cluster familiari: una volta contagiato un membro della famiglia, è facile che il virus colpisca chi vive con lui.

Per fare un raffronto, due settimane fa i positivi scovati erano stati 6 e 21 i guariti. Il totale dei contagiati al 9 ottobre era di 173 dei quali 8 ricoverati in ospedale. Dopo 15 giorni, la situazione è questa: i positivi sono 284 e di loro 11 hanno necessità di cure ospedaliere (8 si trovano al momento nel reparto di Malattie infettive di Belcolle, i restanti 3 in strutture sanitarie fuoti provincia). A conti fatti, nel lasso di tempo preso in considerazione i positivi sono aumentate di 111 unità, bel oltre il 50% in più.

Rispetto alla distribuzione geografica, i casi rivelati ieri sono: 4 a Civita Castellana e a Viterbo, 2 a Marta e a Monterosi, uno rispettivamente a Fabrica di Roma, Latera, Monte Romano, Oriolo Romano, Ronciglione, Sutri e Vignanello. A Civita, il Comune fa sapere: “I quattro casi sono del 1971, 1975, 1979 e 1984, tre dei quali collegati a precedenti contagiati. I soggetti stanno trascorrendo la convalescenza in casa”.

Degli ultimi contagiati, 9 presentano un link epidemiologico con altri precedentemente accertati e già isolati, 10 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Dall’inizio della pandemia, i positivi, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 17. 293. Sale a 16549 il numero delle persone negativizzate, resta a 460 quello delle persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 206.604 tamponi, 404 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 22.918.