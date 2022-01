Covid, nella Tuscia calano i casi totali e i ricoverati

Dopo giorni di continua ascesa, ieri per la prima volta la curva ha invertito la tendeza ed è scesa. Nel Viterbese, la Asl ha scovato 567 nuovi casi e registrato 638 guariti. Significa che il totale dei positivi rispetto al giorno precedente è passato da 11.816 a 11.743. Gli ultimi casi sono così distribuiti: 130 a Viterbo, 44 a Tuscania, 30 a Soriano nel Cimino, 29 a Montefiascone, 27 a Fabrica di Roma, 27 a Vetralla, 17 a Vitorchiano, 15 a Montalto di Castro, 13 a Monterosi, 12 a Bolsena, Gallese e Tarquinia, 12 a Vasanello, 10 a Bomarzo, 9 a Capranica, Caprarola, Civita Castellana e Nepi, 8 ad Acquapendente, Vignanello e Ronciglione, 7 a Grotte di Castro e Piansano, 6 a Canepina, Civitella d’Agliano, Marta, 5 a Bagnoregio, Blera, Capodimonte, Celleno, Latera e Sutri, 4 a Bassano Romano, Carbognano, Castiglione in Teverina, Orte, San Lorenzo Nuovo e Vallerano, 2 a Barbarano Romano, Calcata, Canino, Corchiano, Ischia di Castro, Monte Romano, Onano, Oriolo Romano, Vejano e Villa San Giovanni in Tuscia, uno ad Arlena di Castro, Bassano in Teverina, Castel Sant’Elia, Farnese, Gradoli, Graffignano e Lubriano. In totale, alle 11 di ieri, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 40.215.

Calano anche i ricoverati, da 87 a 85. Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus, 31 sono attualmente ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 7 nella Terapia intensiva Covid, 40 presso Medicina Covid, 7 a Medicina Covid di Montefiascone.

Ieri, però, altri due decessi: non ce l’hanno fatta due donne ricoverate a Belcolle. Avevano 74 e 90 anni, entrambe residenti nel comune di Viterbo. Con loro, le vittime del Covid-19 salgono a 510 dall’inizio della pandemia.