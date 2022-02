Martedì 8 Febbraio 2022, 06:00

Dodici ricoverati in più per Covid-19 in 24 ore. Il virus non molla la Tuscia: seppur i nuovi casi stiano subendo una sostanziosa contrazione rispetto alle ultime settimane, i posti letto occupati da pazienti positivi vanno nel senso opposto. Due giorni fa i contagiati in ospedale erano in tutto 86: 34 si trovavano nel reparto di Malattie infettive, 5 nella Terapia intensiva Covid, 37 a Medicina Covid, 10 a Medicina Covid Montefiascone. Ieri il numero totale è lievitato a 98: l’ultimo report della Asl parla di 40 malati a Malattie infettive (dove si registra l’incremento più sostanzioso), 6 in Terapia intensiva, 42 a Medicina Covid di Viterbo, 10 a Medicina Covid di Montefiascone. Dei 12 nuovi pazienti finiti in ospedale, 10 fanno parte degli ultimi positivi scoperti dalla Asl.

Ma a crescere non è solo il tasso di ospedalizzazione: ieri un nuovo decesso di un malato di Covid-19. Non ce l’ha fatta una paziente di 91 anni, residente nel comune di Orte, ricoverata all’ospedale di Belcolle. L’anziana era affidata alle cure del reparto di Medicina Covid e soffriva di altre patologie precedenti all’infezione da Sars-Cov2. Si tratta del 525 decesso legato al virus.

La curva, come detto, porta invece il segno meno: ieri sono stati scoperti “appena” 192 nuovi casi a fronte di 205 negativizzati. Il risultato è che, seppur di poco, il totale dei contagiati nella Tuscia cala dai 12.388 di ieri (a fronte dei 12.269 di sabato e dei 12.337 di venerdì) a 12.374 dell'ultimo report. Una contrazione in parte dovuta al ridotto numero di test diagnostici effettuati la domenica (sono stati 1.642), a differenza di quanto accade nei giorni feriali quando di solito sfiorano quota 2mila, ma anche alla tendenza al ribasso che si registra già da alcuni giorni a livello nazionale e che, seppur con un po’ di ritardo, si sta allargando a coinvolgere anche la provincia.

Per quanto riguarda la diffusione dei nuovi casi, anche quella si è “ristretta”: sono 34 i comuni interessati dall’ultimo bollettino della Asl. In particolare, i casi più numerosi sono concentrati nei seguenti comuni: 41 a Viterbo, 17 a Fabrica di Roma, 14 a Tuscania, 11 a Civita Castellana, 10 a Tarquinia, 9 a Bassano Romano e a Vetralla, 8 a Monterosi e a Vignanello, 6 a Soriano nel Cimino e a Vasanello, 5 a Blera, Capranica e Vitorchiano. Nei restanti centri, si va dai 4 positivi di Montefiascone a 12 che ne contano uno pro-capite. A testimoniare quanto la pandemia abbia colpito duro nella Tuscia il numero dei positivi registrati dal marzo del 2020: sono arrivati a 44.796.