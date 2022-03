Sabato 26 Marzo 2022, 05:55

Era affetto da una grave patologia il 27enne di Viterbo deceduto nei giorni scorsi e ricompreso tra le vittime Covid di ieri. Il ragazzo, in realtà, era finito al pronto soccorso di Belcolle per le conseguenze della malattia che lo affliggeva e la sua positività è stata scoperta in ospedale, durante lo screening che di prassi ormai viene eseguito sui pazienti. Il giovane è, quindi, morto con il Covid e non a causa dell'infezione. Ieri, però, nel Viterbese la Asl ha comunicato anche altre quattro vittime contagiate: due anziani di 93 e 98 anni di Acquapendente, ospiti della locale residenza sanitaria assistenziale San Giuseppe. Al suo interno, nei giorni scorsi, era stato scoperto un focolaio a carico anche di una parte del persone. Il quarto decesso riguarda un 71enne di Proceno e il quinto un 86enne di Bagnoregio che era ricoverato a Belcolle. La conta dei morti positivi dall’inizio della pandemia arriva ormai a 487.

Sul fronte della curva, però, ieri calma piatta. Non perché i nuovi casi siano diminuiti. Piuttosto in quanto, per un caso fortuito, sono stati esattamente uguali ai negativizzati: 416 contro 416. A causa però dei 5 decessi di ieri, i positivi totali in provincia sono scesi da 5.005 a 5.000. Ancora una volta i più colpiti sono i giovani insieme però ai più anziani: 86 gli under18 contagiati, compresi tre bambini nati nel 2021, mentre sono 46 i cittadini colpiti tra i 19 e i 30 anni, 58 tra i 31 e i 40, 76 tra i 41 e i 50, 56 tra i 51 e i 60, infine 94 over60.

Resta ampia la diffusione del virus sul territorio con 47 comuni interessati dall’ultimo bollettino. I numeri più ingenti si sono registrati a Viterbo con 117 nuove infezioni, quindi 38 a Montefiascone (dove il totale dei casi è arrivato a 254), 20 a Soriano nel Cimino, 14 a Nepi, 13 ad Acquapendente, 12 a Orte e Vetralla, 11 a Bagnoregio e Grotte di Castro, 10 a Montalto di Castro e Ronciglione, 9 a Canepina, Tarquinia, Tuscania e Vignanello. Seguono comuni con un incremento di casi compreso tra gli 8 e uno. Tutti gli ultimi cittadini riscontrati positivi al Covid stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Stabile a 54 il totale dei posti letto occupati nei reparti Covid.

Dall’inizio della pandemia a oggi, il totale dei casi – comprensivo dei cittadini che si sono infettati più di una volta – è arrivato a sfiorare quota 59mila: sono, per la precisione, 58.871. Resta alto il numero dei tamponi: 1.472 nelle scorse 24 ore.