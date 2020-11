Covid: polemiche e fuorionda in Consiglio, il dg della Asl annuncia l'apertura di altri due drive-in

Una valanga di dati, commisurata solo alla pessima figura fatta dal consiglio comunale di fronte ai vertici della Asl e alla città. Tra scontri politici e fuorionda da censurare, il direttore generale Daniela Donetti (nella foto) insieme al suo staff ha scattato una foto sulla situazione pregressa e attuale del Covid, nella Tuscia e nel capoluogo, fornendo all’aula anche una serie di chiarimenti sul tema. Intanto a breve apriranno altri due drive in: uno alla cittadella della salute, l’altro ad Acquapendente.

Doveva essere solo un’informativa a introduzione del consiglio ordinario, invece si è trasformato tutto in una seduta monotematica, con tanto di dibattito non previsto. Donetti è entrata subito nel cuore del problema. «Nella seconda fase – ha detto – abbiamo avuto incidenze più alte e sono stati raddoppiati i toc. Il dato che ha iniziato a preoccuparci è dai primi di ottobre».

Dati e numeri: ampliati gli assistenti sociali, aggiunti cinque collegamenti con le scuole, da qualche giorno attivato un toc imprese, «perché era necessaria una squadra solo per queste, a garanzia dei livelli di produttività. Nella prima fase avevamo 6 chiamate per paziente, nella seconda 3, quelle agli psicologi sono passate da 67 a 34, agli assistenti sociali da 950 a 467. I posti letto per le malattie infettive sono rimasti 46, di cui 8 sub intensive nella prima fase, oggi diventati 12». Le terapie intensive sono cresciute da 8 a 12 più 8, i posti di medicina covid da 46 a 124, dal 30 novembre ci saranno anche 24 di medicina riabilitativa Covid a Montefiascone. «Questo perché nella prima fase – ha proseguito Donetti - riuscivamo a gestire gli ultimi tutti a Belcolle».

Ancora: attivati da maggio con la Regione 70 posti in albergo assistito, aggiunto un team che va a domicilio del paziente. Ai tre drive in al Riello, Tarquinia, Civita Castellana si aggiungeranno presto quelli di Acquapendente e il walk in a Viterbo, alla cittadella, raggiungibile anche a piedi. I vaccini antinfluenzali ordinati nel 2019 erano 60 mila, ora 109.621. Questi i ricoveri al 18 novembre: 30 in malattie infettive, di cui 7 di Viterbo, 10 in terapia intensiva, di cui 2 del capoluogo, 8 in semiintensiva, 3 dei quali viterbesi, 90 in medicina Covid, di cui 20 ancora di Viterbo.

Poi la parola alla dem Luisa Ciambella, partita con una serie di richieste e un intervento stoppato dopo 20 minuti dal presidente del consiglio Stefano Evangelista in seguito alle proteste di altri. Da qui è iniziato un botta e risposta in triangolare insieme al consigliere Giacomo Barelli, perché in capigruppo era stato deciso tutt’altro tipo di impostazione della seduta. Secondo il consigliere Francesco Serra «trascendere in polemiche ed estendere un consiglio che doveva essere solo un’informativa credo sia stato uno sbaglio». Nel prosieguo del dibattito è partito anche un «coglione» in fuorionda, proprio mentre proseguivano le spiegazioni della Asl. Sipario.

