Sabato 21 Agosto 2021, 05:35

Subito dopo lo sgombero, una riunione da remoto con tutti i sindaci delle zone interessate dal deflusso dei partecipanti al rave. La decisione adottata è quella di monitorare la situazione, con la Asl pronta a intervenire per screening di massa qualora emergessero situazioni a rischio contagio, per ora scongiurate. Dall’altro lato, il tour vaccinale dell’unità mobile proprio in questi giorni raggiungerà, tra gli altri, alcuni dei comuni in cui una parte dei ragazzi hanno stazionato dopo aver lasciato il lago di Mezzano.

Oggi toccherà a Tuscania e alla Marina di Montalto di Castro; mercoledì 25 agoato a Marta; il 26 a Viterbo (ex chiesa degli Almadiani); il 27 a Pescia Romana; il 28 a Bolsena e il 29 a Tarquinia Lido. “È stato organizzato dalla Asl di Viterbo un vax tour nei territori interessati dal rave”, rivendica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Anche l'Università degli Studi della Tuscia, in vista del nuovo anno accademico, insieme all'azienda sanitaria ha organizzato un'iniziativa di vaccinazione riservata agli studenti universitari che vogliano immunizzarsi nel più breve tempo possibile. Il punto vaccinale verrà allestito all'interno del complesso di Santa Maria in Gradi, con un'unità mobile in prossimità dell'aula 1 adiacente l'ingresso in via Sabotino e sarà operativo a partire dalla prossima settimana. Per prenotare basta accedere al portale studente di Unitus e seguire le istruzioni. Nella prima settimana di attività sarà attivo mercoledì 25, venerdì 27 e sabato 28 agosto, dalle 9,30 alle 13,30.

La curva, intanto, dopo una leggera discesa l’altro giorno torna a salire. Ancora 25 casi accertati di positività al Covid-19 nella Tuscia: 4 a Viterbo, 3 a Tarquinia, 2 ad Acquapendente, Capranica, Ronciglione e Tuscania, uno rispettivamente a Corchiano, Gradoli, Montalto di Castro, Montefiascone, Orte, Sutri, Valentano, Vetralla, Vignanello e Vitorchiano. Nessun nuovo cluster, però: si tratta nella maggior parte dei casi di contagi secondari. Per ora accertata solo una positività legata al rientro dalle ferie nella riviera romagnola. L’età, nel frattempo, continua a scendere: dei 25 ultimi casi riscontrati quasi la metà, 12 per la precisione, hanno meno di 30 anni. I minori sono invece 6, con il più piccolo che ha 10 anni.

I guariti ieri sono stati 13 mentre il totale degli attualmente contagiati è arrivato a 414. Di questi, 403 stanno trascorrendo la convalescenza in casa mentre 11 sono ricoverati in ospedale (4 in strutture Covid tra Roma e Terni, gli altri 7 a Malattie infettive di Belcolle). Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 186870 tamponi, di cui 296 nelle ultime 24 ore (quasi il 10% risultati positivi).