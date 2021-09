Mercoledì 1 Settembre 2021, 06:30

Da oggi sarà ancora più facile vaccinarsi nel Viterbese. Nei centri di somministrazione di Acquapendente, Vetralla, Ronciglione, Viterbo, Civita Castellana, Tarquinia e Bolsena sarà possibile accedere liberamente, senza necessità di prenotazione e con la sola tessera sanitaria, per sottoporsi al vaccino anti Covid, tutti i giorni dalle ore 9 alle 14. I centri vaccinali, per coloro che hanno già un appuntamento prenotato, proseguiranno a rispettare l’abituale orario di apertura, ovvero dalle 9 alle 17. Per particolari esigenze, o necessità di chiarimenti, è possibile contattare la centrale operativa vaccinale, inviando una mail a copv.covid@asl.vt.it.

Da ieri, inoltre, i tamponi a pagamento antigenici rapidi, ai fini del rilascio del green pass, potranno essere eseguiti, dal lunedì al sabato 12 alle 13, la domenica dalle 11 alle 12, nel drive in del Riello a Viterbo (occorre aver prima pagato la prestazione al Cup con la ricetta bianca del medico di medicina generale).

La curva, intanto, continua la sua salita: ieri 28 nuovi casi e 19 guariti. Gli ultimi positivi scoperti sono: 5 a Viterbo, 4 a Nepi, 3 a Tuscania, 2 a Marta e Soriano nel Cimino, 1 ad Acquapendente, Bassano Romano, Bolsena, Canino, Fabrica di Roma, Gallese, Monterosi, Orte, Sutri, Tarquinia, Vallerano e Vetralla. Dei casi di ieri, 10 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 18 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Mentre 27 persone stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, una è attualmente ricoverata all’ospedale Belcolle. L’età, questa volta, è leggermente più alta del solito: 6 sono i minori e 15 gli under 40.

Aumentano di due i posti letto occupati rispetto al giorno precedente: il totale arriva a 14, dei quali 3 in strutture extra Asl e 11 a Malattie infettive di Belcolle.