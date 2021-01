Il Covid negli ultimi giorni mostra segnali di cedimento: da parecchio tempo, i nuovi casi ogni 24 ore sono inferiori a 100 e i negativizzati spesso li superano di gran lunga.

Ma un dato colpisce: quello dei morti. Da marzo a oggi, i cittadini del Viterbese deceduti a causa del Covid hanno superato la soglia psicologica dei 300. Nel totale delle 302 vittime ci sono molti anziani, certo. E, si dirà, anche molti pazienti già affetti da altre gravi patologie. Ma il dato complessivo è comunque importante e qualunque tipo di concausa non serve certo ad alleviare il dolore dei familiari.

Gli ultimi decessi sono i 3 registrati ieri: si tratta di una 98enne di Corchiano, una 81enne di Arlena di Castro e una 73enne di Nepi. Nello specifico, per due di loro si tratta di ospiti di strutture per anziani: la prima proveniva dalla casa di riposo Maria Cappelli di Corchiano, di proprietà comunale ma gestita dalla cooperativa Samidad; la terza dal Cra, la casa di cura che fa capo alla famiglia Angelucci. In quest’ultima clinica è la quarta vittima per Covid-19.

La curva pandemica, invece, sembra stabilizzarsi verso il basso. Gli ultimi casi accertati dalla Asl sono 26: 8 a Viterbo, 4 a Monterosi, 2 a Blera, 1 rispettivamente a Bagnoregio, Bassano in Teverina, Bolsena, Capranica, Civita Castellana, Montefiascone, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Tarquinia, Vallerano, Vetralla. Si tratta in maggioranza di persone legate tra loro da vincoli di parentela, mentre due sono contatti di contagiati riferibili alla clinica riabilitativa Villa Buon Respiro.

Due degli ultimi positivi rilevati hanno avuto subito bisogno di un ricovero ospedaliero, presentando sintomi gravi: tra di loro proprio una persona legata alla struttura sanitaria.

In totale, con i dati aggiornati alla mattinata di ieri, i casi di positività nella Tuscia salgono a 10.594. Attualmente positivi restano in 1.211 dei quali 106 ricoverati in uno dei reparti Covid di Belcolle e Montefiascone. Ben più numerosi i negativizzati: 9081, dei quali 50 solo nelle ultime 24 ore.

Buone notizie per i vaccini: le prenotazioni partiranno dal 1° febbraio on line sul sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it e le somministrazioni da lunedì 8 febbraio. Per agevolare gli anziani, la Regione Lazio ha studiato due numeri di telefono dedicati. Lo 06164161841 sarà attivo da lunedì per l’assistenza alla prenotazione e per eventuali disdette (da lunedì a venenerdì dalle ore 7.30 alle 19.30 e sabato dalle 7.30 alle 13). Poi, per le persone over80 con motivi accertati di non autosufficienza c'è anche il numero verde 800.118.800 attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20). Potranno prenotarsi tutti gli over 80, compresi coloro che compiranno gli anni nel corso del 2021 (nati nel 1941).

