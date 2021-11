Giovedì 11 Novembre 2021, 06:10

Il virus corre nella Tuscia, sempre più spesso sulle gambe dei minori. Tante le classi in quarantena in tutta la provincia. A Orte, dove anche ieri si sono registrati altri 5 casi, in isolamento si trovano una classe dell’infanzia di Petignano, 4 della primaria don Pacifico Arcangeli, una nella secondaria di secondo grado. A casa in attesa dei tamponi anche ulteriori due classi delle medie. “Degli ultimi positivi uno è un alunno (di sei anni, ndr) e gli altri adulti sono comunque collegati alle famiglie già positive. Ancora una volta, ribadisco l’appello ad evitare feste, compleanni e altre occasioni a rischio sovraffollamento. Domani (oggi, ndr) – annuncia il sindaco Dino Primieri – la Asl continuerà lo screening alle medie. Come Comune ce la stiamo mettendo tutta ma serve la collaborazione dei cittadini”. Il totale dei positivi a Orte è arrivato a quota 92. “Anche se – continua il primo cittadino – il numero reale è leggermente più basso perché sono stati conteggiati doppi quanti hanno avuto un secondo tampone positivo”.

Ma il Covid ha sta portando conseguenze sulla vita scolastica in molti altri comuni. A Fabrica di Roma “in via precauzionale, è stata disposta la chiusura della scuola dell' infanzia, per un caso di positività al Covid-19”, ha annunciato ieri il Comune. A Canino, sono 5 gli studenti di 13 anni della secondaria di primo grado trovati positivi.

Che l'incidenza dei casi stia salendo lo dimostrando anche le rilevazioni degli esperti. A Viterbo, come in altre 50 province su 107 in Italia, si rileva negli ultimi sette giorni un aumento di oltre il 40% rispetto ai sette giorni precedenti, con un trend di crescita evidenziato dall'analisi delle differenze percentuali settimanali. Tra i 35 territori in cui si registrano oltre 50 casi a settimana per 100.000 abitanti, c’è anche la Tuscia con un valore pari a 83, pari merito con Frosinone.

Ieri, come ormai da due settimane, ancora un aumento nei contagi. La Asl di Viterbo ha comunicato 27 ulteriori positivi (3 i minori, mentre il più anziano ha 94 anni): oltre ai 5 di Orte, 7 a Viterbo, 2 a Canino, Caprarola, Castiglione in Teverina e Tarquinia, uno ad Acquapendente, Bomarzo, Celleno, Fabrica di Roma, Grotte di Castro, Piansano e Tuscania. I negativizzati restano sempre in numero inferiore: sono stati 18. Il risultato è che la curva continua la sua risalita e che il totale delle persone attualmente colpite dal virus è di 564, delle quali in 21 sono state costrette a un ricovero ospedaliero (6 in strutture Covid extra Asl e 15 a Malattie infettive di Belcolle). Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia sono stati effettuati 213.338 tamponi, 398 nelle ultime 24 ore.