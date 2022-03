Covid, cresce il contagio tra i giovani: in un giorno 106 minori positivi

Ancora una volta molti, moltissimi minori positivi al Covid-19. Quasi un quarto degli ultimi casi scoperti dalla Asl riguarda infatti under18. Ieri, nello specifico, sono stati 475 i contagiati scovati dai sanitari e di questi 106 non hanno ancora compiuto la maggiore età. Il più giovane ad aver fatto la conoscenza del Sars-Cov2 è un bimbo di un anno. Per il resto, 58 casi riguardano persone tra i 19 e i 30 anni, 82 cittadini tra i 31 e i 40, quindi 70 tra i 41 e i 50, 67 tra i 51 e i 60, infine 92 sono over60. La più anziana ad essere stata colpita ieri è una donna di 97 anni.

Dando uno sguardo alla distribuzione geografica degli ultimi casi, sono 50 su 60 i comuni coinvolti. Nessun nuovo focolaio che possa giustificare il continuo dilagare del virus, ma soprattutto casi all’interno delle famiglie o contatti secondari di contagiati. I numeri più alti sono stati riscontrati nei seguenti comuni: 91 a Viterbo, 39 ad Acquapendente, 24 a Fabrica di Roma, 22 a Montefiascone, 21 a Soriano nel Cimino, 20 a Tarquinia, 19 a Tuscania, 17 a Ronciglione, 15 a Bassano Romano e Vetralla, 13 a Civita Castellana, 11 a Capranica, 10 a Montalto di Castro, Sutri e Vitorchiano, 9 a Blera e Grotte di Castro. Nei restanti centri interessati il totale dei nuovi casi varia da 7 a uno. Dei positivi rilevati ieri, 3 sono subito stati ricoverati all’ospedale Belcolle, mentre i restanti 472 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

In ogni caso, ieri la curva è scesa perché i guariti sono stati 562. Pertanto, nonostante i nuovi casi continuino ad essere numerosi, il totale degli attualmente positivi in provincia è passato da 5.093 a 5.005. Continuano però ad aumentare i posti letto occupati: da 52 si è passati a 54 (40 nel reparto di Malattie infettive e 14 a Medicina Covid). Nella stessa giornata è però avvenuto il 582esimo decesso: non ce l’ha fatta una 89enne di Viterbo, ricoverata a Belcolle. Resta alto il numero di tamponi eseguiti: 1.073 in 24 ore.