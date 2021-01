Cinque nuovi medici laureati, abilitati e iscritti all’ordine assunti con incarico libero-professionale per sei mesi. Un nuovo infermiere a tempo pieno e determinato per un anno. Ulteriori cinque operatori socio-sanitari sempre full time per sei mesi. Sono solo le ultime assunzioni fatte dalla Asl per combattere l’emergenza sanitaria, dopo i 12 amministrativi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,chiamati sino al 30 aprile per rafforzare l’attività di contact tracing (tra i quali Giorgio Cantarini, che aveva interpretato il piccolo Giosué ne “La vita è bella” e il fratello Lorenzo, cantante e chitarrista dei Dear Jack).

Sebbene, infatti, la curva dei contagi si confermi al ribasso ormai da diversi giorni, di lavoro da fare ne resta molto. Lo dimostrano, ad esempio, i numeri dei decessi: da settimane la conta dei morti è ininterrotta. Gli ultimi a non farcela sono stati 2 cittadini di 77 e 84 anni, uno residente a Nepi e un altro ospite del Cra, la casa di cura che così in pochi giorni arriva a 5 vittime per Covid. La Asl ha inoltre confermato la scomparsa di un 65enne di Sutri, avvenuta nei giorni scorsi presso il domicilio di appartenenza.

Restano ancora alti pure i numeri dei ricoverati: 109 i pazienti presenti al momento nei reparti dedicati al Covid, a Belcolle e nell’ospedale di Montefiascone. I restanti 1.058 positivi stanno invece trascorrendo la convalescenza in casa. Ed elevati sono anche i tamponi che continuano ad essere effettuati all’interno dei drive-in: solo nelle ultime 24 ore sono stati 550, per un totale che da marzo arriva a 94.298.

Sul fronte dei numeri, i nuovi casi continuano ad essere surclassati dai guariti: ieri 29 ulteriori positivi scoperti a fronte di 70 negativizzati. Dei nuovi casi, 5 sono a Viterbo, 4 a Bassano Romano (una intera famiglia colpita), 3 a Bagnoregio, a Bolsena (anche qui parenti tra loro) e a Civita Castellana, 2 ad Acquapendente. “Le persone appartengono ad uno stesso cluster familiare e si trovavano in isolamento”, specifica il Comune. Sul fronte dei guariti, invece, quasi la metà sono riferibili al capoluogo. Ecco i numeri più importanti: 29 a Viterbo, 7 a Civita Castellana, 6 a Montefiascone, 3 a Bassano Romano, Ronciglione e a Soriano nel Cimino.

Per quanto riguarda la situazione della Casa di cura di Nepi, infine, nonostante i cinque decessi il sindaco Franco Vita annuncia che il peggio è passato: “Attualmente dei 46 risultati positivi, 38 si sono negativizzati e mercoledì prossimo verranno sottoposti a tampone i restanti 8”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA