Sabato 15 Ottobre 2022, 06:30

Appena dieci giorni fa il totale si avvicinava ai 2mila. Ma ora i positivi in provincia non solo hanno abbondantemente superato quella soglia psicologica ma si stanno addirittura avvicinando ai 3mila: i dati aggiornati a ieri pomeriggio restituiscono la presenza nella Tuscia di 2.720 persone risultate contagiate dal Covid-19. Un numero consistente, soprattutto se paragonato a quanto avveniva un anno esatto fa: allora i viterbesi alle prese con l’infezione erano 175. Quel giorno, inoltre, in provincia si erano registrati appena dieci nuovi casi, mentre il bollettino diramato ieri dalla Regione Lazio parlava di 202 ulteriori infezioni conclamate.

Con l’aumento dei tamponi positivi, cresce anche il numero dei posti letto occupati da pazienti colpiti dal virus: all’interno dell’ospedale di Belcolle al momento sono 39 i ricoverati. Una percentuale certamente bassa rispetto al passato ma che comunque cresce di settimana in settimana.

Nel commentare il deciso aumento dei positivi registrato ovunque, l’Organizzazione mondiale della sanità ha specificato che in questo momento circolano diverse decine di sottovarianti molto abili nell’aggirare le nostre difese immunitarie, quindi anche in parte i vaccini e gli anticorpi monoclonali. Si ipotizza che l’aumento dei casi di questi giorni non sia una vera e propria ondata, ma una conseguenza legata alla stagione autunnale. La riapertura delle scuole, soprattutto, avrebbe influito nell’incrementare le infezioni così come il maggior tempo trascorso nei luoghi chiusi, compresi quelli di lavoro.

La situazione si riflette anche con una rinnovata propensione a sottoporsi all’immunizzazione dopo che, soprattutto durante l’estate, la campagna aveva registrato un po’ ovunque una significativa battuta d’arresto. In considerazione dell’aumento della richiesta degli accessi presso i centri vaccinali attivi nel Viterbese di cittadini assistiti intenzionati a sottoporsi al vaccino anti Covid19, la Asl di Viterbo ha predisposto, a partire da lunedì 16 ottobre, un ampliamento delle agende di prenotazione e, conseguentemente, dell’orario di apertura dei servizi.

Dall’azienda sanitaria specificano qual è l’orario aggiornato: a Santa Maria della Grotticella a Viterbo, il giovedì dalle ore 9 alle ore 17, e il sabato dalle 9 alle 14; nella Sala Mice a Civita Castellana, il venerdì dalle ore 9 alle ore 17; nel Centro diurno a Tarquinia, il martedì dalle 9 alle 14; all’ospedale di Acquapendente, il mercoledì dalle 9 alle 14.

L’azienda ricorda che sono disponibili le prenotazioni per la seconda dose booster (quarta dose) del vaccino anti Covid19 per i soggetti di età superiore a 12 anni. La somministrazione deve avvenire trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della dose booster (terza dose) di vaccino o dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo). Per le prime, seconde e terze dosi, l’accesso ai centri vaccinali è libero.Tutte le informazioni su: salutelazio.it. Prenotazioni su: http://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it Salute Lazio Regione Lazio.