Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:05

.Mai così tanti tamponi dall’inizio della pandemia, e sempre tantissimi positivi nell’arco delle 24 ore: ben 248 casi, un numero di poco più basso al record assoluto toccato a Natale (258). Da record, invece, il totale dei tamponi eseguiti: 972. Con un’infornata simile di contagiati e con i guariti che non riescono più a tenere il passo (sono stati 91 i negativizzati comunicati dalla Asl), il totale degli attualmente positivi in provincia schizza a 2.453. La nota positiva, che ancora consente di gestire l’emergenza almeno a livello ospedaliero, è che il numero dei posti letto occupati per le conseguenze del virus non cresce allo stesso ritmo, anzi resta alquanto stabile: sono 20 i ricoverati al momento nella Tuscia, tutti a Belcolle (15 nel reparto di Malattie infettive e 5 in quello di Terapia intensiva Covid). Rispetto alla distribuzione geografica, i casi più numerosi sono: 67 a Viterbo, 23 a Civita Castellana e a Montefiascone, 12 a Vetralla, 11 a Fabrica di Roma, 10 a Vitorchiano.

Nonostante il basso tasso di ospedalizzaizone, l’allerta tra i sanitari è massima. Soprattutto perché di fronte alla variante Omicron dalla spiccata capacità di contagio continua ad aumentare di giorno in giorno il numero di quanti vogliono sottoporsi al tampone, che sia molecolare nei drive in della Asl accessibili su prenotazione o antigenico nelle farmacie che offrono il servizio. Entrambi presi letteralmente d’assalto in questi giorni di feste, complici le occasioni conviviali che rappresentano la miccia prediletta dal virus per diffondersi.

La Asl, come già annunciato ieri dal Messaggero, ha ampliato gli orari dei drive proprio per rispondere all’enorme domanda che arriva anche da fuori provincia. Si può accedere solo su prenotazione dal portale della Regione, così da limitare al massimo gli assembramenti e le code. “Possono prenotarsi – spiega la Asl - con ricetta dematerializzata del proprio medico di medicina generale, i cittadini con sintomi, con un test antigenico rapido, risultato positivo, che necessita di conferma o per fine isolamento. Le persone che hanno avuto un contatto con cittadini risultati positivi al Covid –19, e che stanno trascorrendo il periodo quarantena, posso effettuare un test antigenico rapido in tutte le farmacie e le strutture autorizzate della provincia al 7 giorno di quarantena se vaccinate oppure al 10 giorno di quarantena se non vaccinate”.