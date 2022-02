Domenica 13 Febbraio 2022, 06:35

Dopo settimane, il totale dei positivi nella Tuscia scende sotto la soglia dei 10mila. In particolare, gli ultimi dati diffusi dalla Asl nella giornata di ieri dimostrano come il totale dei casi sia sceso a 9.200, dopo aver toccato picchi di oltre 13mila appena il mese scorso. Il virus, insomma, conferma di aver perso la sua forza propulsiva con conseguente curva pandemia in netto calo.

Ieri, in provincia record di guariti: sono stati 1.460. Di contro, i nuovi casi scoperti dai sanitari sono stati solo 317. Per quanto riguarda la diffusione geografica: 75 si trovano a Viterbo, 16 a Civita Castellana, 15 a Vetralla, 13 a Tarquinia, 12 a Soriano nel Cimino, 11 a Montefiascone, 10 a Fabrica di Roma e a Orte, 9 a Civitella d’Agliano, Nepi, Monterosi e Corchiano, 8 a Caprarola e a Vignanello, 7 a Bassano Romano e Montalto di Castro, 6 a Capodimonte e Vasanello, 5 a Graffignano, Sutri e Tuscania, 4 a Bagnoregio, Canepina, Capranica, Piansano, Vallerano e Vitorchiano, 3 ad Acquapendente, Arlena di Castro, Bolsena, Oriolo Romano e Valentano, 2 a Ischia di Castro, Monte Romano, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo e Villa San Giovanni in Tuscia, uno a Blera, Calcata, Canino, Carbognano, Castiglione in Teverina, Cellere, Faleria, Gallese, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Marta e Tessennano.

Calano anche i ricoverati che passano dai 92 di venerdì agli 89 di ieri: 38 si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Terapia intensiva Covid, 36 a Medicina Covid, 10 a Medicina di Montefiascone. Ma nella stessa giornata è arrivata anche una notizia che dimostra come la pandemia sia comunque ancora in agguato, con effetti a volte nefasti: tre i decessi di altrettanti pazienti ricoverati a Belcolle. Si tratta di una 74enne un 84enne di Viterbo, oltre a una 89enne di Caprarola.