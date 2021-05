10 Maggio 2021

di Federica Lupino

(Lettura 2 minuti)







Ancora minori colpiti dal virus. Si conferma il trend riscontrato in provincia da Pasqua, specchio di quanto avviene anche a livello nazionale, per cui il contagio viaggia su canali preferenziali tra i giovani. Molti di questi in età scolare, con conseguenti quarantene per diverse classi o addirittura chiusura di alcune scuole. Degli ultimi 37 casi scoperti dalla Asl (a fronte di 59 guariti), 8 non hanno ancora compiuto la maggiore età: sono nati tra il 2003 e il 2014.

Nonostante ciò, arrivano anche buone notizie. “Dallo screening di massa, effettuato nella giornata di ieri dai ragazzi delle scuole dell'obbligo di Bolsena, è risultato positivo un alunno. A lui vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutta l'amministrazione comunale”, fa sapere il sindaco Paolo Dottarelli. A Bolsena restano positivi in 12, numero che nei giorni scorsi era ben più alto. I bambini della scuola primaria ora chiusa l'11 maggio, salvo imprevisti, rientreranno in classe per riprendere la frequenza alle lezioni.

Anche a Piansano la situazione appare migliore, seppur i numeri sono ancora alti. Due giorni fa, nel paese si era raggiunto il picco di 60 contagiati con la metà circa tra alunni e operatori scolastici (tutte le scuole sono chiuse fino al 12 compreso). Ieri in paese altri due positivi ma anche sei negativizzati. “Visto il dilagare del virus, ribadiamo – sottolineano dal Comune – che i familiari delle persone coinvolte devono limitare gli spostamenti; se gli stessi disposti in quarantena, devono rispettare il provvedimento anche per non incorrere in sanzioni di natura penale. Inoltre, le persone più fragili, sono invitate ad uscire solo per motivi inderogabili”.

A Viterbo ieri ulteriori 7 positivi mentre la Asl specifica che il cluster all’interno del reparto di lungodegenza di Villa Immacolata, che riguarda una 30ina tra ricoverati e operatori, è sotto controllo. I 3 positivi di ieri a Montalto di Castro riguardano due fratelli e un genitore. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia con le new entry di ieri ha sfondato quota 15mila: sono 15.004 le persone colpite dal Covid-19 da marzo dello scorso anno. Continuano a crescere i morti, ieri tre: due viterbesi di 90 e 93 anni, un 74enne di Castiglione in Teverina. Il totale dei decessi è arrivato a 434. Resta invece stabili il numero dei ricoverati: sono 65 i pazienti in ospedale a causa del contagio.

Sul fronte dei vaccini, la Asl di Viterbo va avanti senza intoppi. Sabato ne sono stati somministrati 2.776 di cui 270 dai medici di famiglia. Ieri sono iniziate le inoculazioni alla polizia municipale dei diversi Comuni. Oltre 110mila le vaccinazioni sinora fatte, mentre le prenotazioni sfiorano le 85mila.