Record assoluto di quarantene nella Tuscia, mai arrivate a toccare quota 422, come registrato ieri. Primo caso di Covid-19 a Proceno dopo il lockdown. E quindicesimo ad Acquapendente, dove quindi si raggiunge la stessa cifra di contagiati registrata durante i mesi di chiusura. Altri due nuovi referti positivi sono stati registrati ieri dalla Asl nella Tuscia, entrambi a Viterbo. È il quadro dell’ultima fotografia del contagio. Il totale dei colpiti dall’inizio della pandemia sale quindi a 613. Di questi, 102 restano ancora alle prese col virus: 7 lo fanno da un letto di ospedale, mentre gli altri rimanendo in casa.Rispetto ai nuovi contagi, il sindaco di Proceno, Cinzia Pellegrini, ricorda che nel paese si erano registrati due altri positivi, migranti ospitati in un centro di accoglienza. “Ma questo è il primo contagiato locale. Sta bene – racconta il primo cittadino – e già dopo i primi sintomi che lo hanno spinto a sottoporsi al tampone, si era messo in isolamento volontario. Parliamo di una famiglia che non si è spostata durante le ferie: con la Asl, stiamo cercando di capire l’origine del contagio”. Nella vicina Acquapendente, il sindaco Angelo Ghinassi specifica che il 15esimo caso è legato all’uomo ancora ricoverato a Malattie infettive. “I positivi sono tanti ma, grazie al grande lavoro fatto dalla Asl con tamponi immediati sui contatti stretti – dichiara – in paese la preoccupazione è, almeno in parte, rientrata. Stiamo attendendo anche conferma che il bimbo di 3 anni si sia negativizzato. Ribadisco sempre che dobbiamo mantenere alta la guardia”.Da registrare 3 nuovi guariti ieri: oltre alla bambina di Canepina, anche un paziente di Viterbo e uno di Civita Castellana. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 26932 tamponi, 272 nelle ultime 24 ore. Prosegue l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio: refertati 9137 test sierologici, di cui 136 hanno dato esito positivo.