© RIPRODUZIONE RISERVATA

Situazione delicata ad Acquapendente sul fronte dei contagi. Attualmente, nella cittadina se ne contano 5. L’ultimo caso scoperto ieri è a carico di un’anziana, fondatrice di una comunità di recupero per persone con disagi all’interno di un’azienda agricola che si occupa del taglio dei boschi.La donna, in gravi condizioni nel reparto di Malattie infettive, sarebbe stata infettata da un membro più giovane della stessa comunità, rientrato da un viaggio fuori regione. Ieri la Asl ha effettuato un sopralluogo nella struttura, subito messa in quarantena. Al suo interno, circa 15 persone compresi alcuni minori. Tutti verranno sottoposti al tampone oggi.Si tratta del secondo focolaio scoppiato ad Acquapendente. Per capire le dimensioni del primo, legato a un 50enne che ha poi contagiato 3 membri della famiglia, compreso il figlio 11, occorrerà avere i risultati dei test attesi per oggi. Ieri la Asl ha posizionato un drive-in mobile in loco, dove sono stati sottosti al prelievo 11 minori, coetanei del ragazzino, e 2 adulti. Tutti avevano avuto contatti con lui negli ultimi giorni.“Entrambi i ceppi – fa sapere il sindaco Angelo Ghinassi – sono estranei alla provincia di Viterbo, cioè non hanno connessioni con altri territori vicini. Stiamo attendendo il referto dei tamponi effettuati sugli amici del ragazzino per poi decidere se aprire o meno le scuole. Come ho spiegato al prefetto, sollecitato da una istanza di rinvio dei dirigenti, dal punto di vista delle strutture e dei servizi ad Acquapendente non ci sono problemi. Abbiamo fatto tutti gli investimenti necessari. Qualora, sulla base dei risultati dei tamponi, dovessimo decidere per lo slittamento, sarebbe solo sotto un profilo sanitario”.Ieri, oltre al quinto caso di Acquapendente, la Asl ne ha scoperti altri due: uno a Fabrica di Roma e uno a Tarquinia. Il primo riguarda una donna rientrata dal Principato di Monaco mentre il secondo un cittadino romano domiciliato nella cittadina del litorale.