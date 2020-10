Lockdown locali, ma non solo. Se i contagi non caleranno, gli esercizi commerciali e i locali pubblici dell’intera area sud della provincia di Viterbo subiranno delle riduzioni di orario. Non ancora deciso quando bar e ristoranti dovranno chiudere, ma è certo che la misura verrà adottata nei comuni dell’area comprendendo i più colpiti sinora dalla pandemia, quali Civita Castellana, Nepi, Ronciglione, Vetralla, ma anche i limitrofi per evitare che gli assembramenti si spostino."I limiti agli ingressi e le riduzioni di orario, se saranno necessarie, dovranno essere univoche per diventare efficaci", sostiene il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, che ha anche chiesto l'aumento dei mezzi Cotral o, in alternativa, il ricorso alla didattica a distanza a giorni alternati nei licei.

Che il rischio di ulteriori misure restrittive sia più che concreto lo confermano i dati di ieri: 40 i nuovi casi comunicati dalla Asl in tarda mattinata, ai quali se ne sono aggiunti altri due scoperti nel pomeriggio. Si tratta di un alunno della primaria Valentina Matteucci di Faleria e di una 18enne di Nepi (colpito anche un altro frequentatore della palestra ora chiusa). Qui, il sindaco Franco Vita non resta a guardare e anticipa misure restrittive: “Lunedì emetterò un’ordinanza che disporrà la sospensione per 30 giorni degli sport di contatto”, annuncia. E per oggi, giorno di comunioni, regole stringenti: ragazzini divisi in gruppi; operatori della Croce Rossa per misurare la temperatura all’ingresso della Cattedrale e della Sacra Famiglia; accesso consentito solo a genitori e fratelli.

A Fabrica di Roma, secondo caso all’interno della scuola. È “un bambino di otto anni che frequenta la III A della Dante Alighieri. Ho provveduto – annuncia il sindaco Mario Scarnati - ad emettere ordinanza di chiusura dell’aula, provvedimento che avevo ritirato nei giorni scorsi dopo il primo caso perché il medico della Asl che si occupa delle scuole mi aveva detto che potevo farlo con tranquillità. I genitori dei bambini della III A si rivolgessero ai loro medici curanti. Un consiglio come padre e nonno: io andrei con tutti i bambini e i genitori stessi a fare il tampone”.

Delicata la situazione a Vetralla. Qui ieri nuovi tre positivi tutti collegati alla scuola, tra personale Ata, amministrativi e un assistente sociale. Il dirigente scolastico Roberto Santoni ha già chiuso fino al 21 ottobre la sezione C dell'infanzia mentre sono in quarantena le tre classi quinte della primaria. Il preside, in accordo con il Comune, sta valutando in queste ore la chiusura di tutto l’istituto.

Sale la preoccupazione anche a Viterbo dove ieri è stata registrata quasi la metà dei casi. Dei nuovi 19 contagiati nel capoluogo, diversi sono minori tra cui un alunno collegato al focolaio scoppiato alla scuola dell’Ellera, oltre alla sorella sempre in età scolare (contagiati anche padre e madre). Ieri ha perso il suo record positivo Vallerano, con il primo contagiato dall'inizio della pandemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA