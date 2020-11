Continuano ad aumentare i posti letto dedicati al Covid-19 nell’ospedale di Viterbo. Di ieri è la notizia che la Asl ha spostato il reparto di Servizio psichiatrico diagnosi e cura, Spdc, all’ospedale di Tarquinia. Un trasferimento provvisorio, fino al termine dell’emergenza, che consente di liberare stanze all’interno della palazzina B dove ora sono ospitate la terapia sub-intensiva e Malattie infettive, mentre nel corpo centrale del nosocomio dal piano VI all’VIII si trovano la Medicina Covid e la terapia intensiva.

Lo spostamento del reparto era già previsto nel Piano delle emergenze epidemiche, deliberato lo scorso 30 luglio e che ora viene applicato anche in conseguenza dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio dello scorso 5 novembre, che per Belcolle prevede l’attivazione di 152 posti letto di ricovero per pazienti positivi al coronavirus. Al momento, sono 128 le persone ricoverate tra i contagiati.

Sul fronte della curva epidemica, ieri nella Tuscia si sono registrati 156 casi e 38 guariti. Salgono a tre i morti per Covid-19 registrati nel Viterbese nelle ultime 24 ore. Oltre alla 71enne di Grotte di Castro e alla 96enne di Onano comunicati nel bollettino di ieri dalla Asl, non ce l’ha fatto un 68enne di Civitella d’Agliano, da alcuni giorni ricoverato nel reparto di Malattie infettive di Belcolle. Si tratta della prima vittima del virus nel paese della Teverina che fino a due settimane fa aveva detenuto il record di unico comune del Viterbese senza nemmeno un contagiato.

A Viterbo, intanto, Palazzo dei Priori ha messo a disposizione dei medici di medicina generale i locali di via Buon Pastore per effettuare tamponi rapidi ai propri pazienti. La decisione è il frutto dell'incontro tra il sindaco Giovanni Arena e il presidente dell’ordine, Antonio Maria Lanzetti. “Sono spazi idonei a garantire sicurezza a medici e pazienti, compatibili con i protocolli antiCovid e immediatamente disponibili. Tutti i giorni, negli orari che verranno concordati tra la Asl e gli stessi medici che a rotazione potranno usufruirne, si effettueranno quindi i tamponi rapidi”, spiega il primo cittadino.

Oggi ad Acquapendente un drive in per tutti i bambini frequentanti la classe IV A della scuola primaria, a seguito del riscontro della positività di un alunno (appuntamento dalle 15 nello spazio antistante la sede della locale Croce Rossa). Da Bagnoregio arriva invece la notizia che il presepe vivente di Civita non si farà. “È stata una decisione sofferta ma la priorità va alla tutela della salute. Una decisone presa in maniera congiunta da Comune, Casa Civita e sezione locale della Croce Rossa Italiana”, fa sapere il sindaco Luca Profili.

