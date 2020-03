© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da un colpo all’economia esce anche qualche colpo di genio. Se da una parte il Coronavirus sta mettendo in difficoltà il settore dell’economia, dall’altra qualcuno sta iniziando a far scattare gli anticorpi. Dalle consegne a domicilio alle trovate più singolari, come il codice sconto COVID19.Proprio così: per gli acquisti online se si inserisce il nome scientifico del Coronavirus si attiva uno sconto del 10 per cento. L’idea è venuta all’Oceano blu, acquarista: per gli amanti dei pesci è valida per tutto il mese di marzo. L’intento è propositivo: «Per carattere – dice il titolare, Simone Grossi - cerco di essere sempre ottimista e trovare soluzioni anche quando le cose sembrano tutte avverse». Quindi la decisione di provare a «trovare un lato positivo in questa situazione».Non tutti hanno però interpretato il gesto come avrebbe voluto, tanto che poi arriva la precisazione. «Il nome del codice sconto ha suscitato l’ilarità di qualcuno. Non è stato fatto per cattivo gusto o sciacallaggio». Anzi, secondo Grossi «l’intento è tutt’altro». Considerato che di gente in giro ce n’è poca, anche perché il caldo consiglio è quello di restare a casa, in molti stanno ricorrendo inoltre alle consegne a domicilio. Si va dai bar (T bar caffè) alle pasticcerie (Garibaldi e Casantini). Ma anche la Zootecnica viterbese, il Panificio Anselmi, l’Osteria di Sughero e il ristorante Lo Scorfano della pentolaccia.Spesa e farmaci a domicilio agli over 75 e a persone con patologie grazie a Fratelli d’Italia: basta chiamare il 351.5098174. Al di fuori della mura cittadine, il Comune di Vasanello si è attivato a tutela di anziani, persone fragili o con patologie con il servizio di consegna per le categorie a rischio. Saranno recapitati a domicilio farmaci e generi alimentari chiamando i numeri 0761/408302, 0761/4089321 e 0761/4089312.