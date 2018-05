Costruzioni aeronautiche, l'Itt Da Vinci di Viterbo confermato a capo della rete nazionale tra le scuole

di Federica Lupino

Il tecnico tecnologico "Da Vinci” di Viterbo confermato come scuola capofila della rete nazionale degli istituti di costruzioni aeronautiche. La conferma è arrivata nei giorni scorsi durante l'assemblea nazionale che si è svolta al Falco di Capua, in provincia di Caserta.



Il presidente della rete Luca Damiani, dirigente scolastico del Da Vinci, e Ranieri Geronzi, coordinatore della rete, hanno illustrato le attività e i risultati raggiunti nel triennio 2015/18. In particolare, i professori viterbesi hanno segnalato il raggiungimento del principale obiettivo della 14 scuole italiane riunite nell'associazione: quello di condividere e confrontarsi sulle varie attività svolte nelle varie strutture relativamente al corso di Costruzioni aeronautiche dell’indirizzo Trasporti e logistica.



La rete ha ottenuto il riconoscimento del Miur come punto di riferimento per le attività didattiche e organizzative, in particolare per le attività di alternanza scuola lavoro e per l’ ottimizzazione della figura del tecnico di costruzioni aeronautiche. L’ assemblea ha approvato all’ unanimità la relazione e ha confermato la guida in capo alla scuola viterbese. "Un riconoscimento - commenta Geronzi - del buon lavoro svolto dai docenti e studenti del corso di Costruzioni aeronautiche in un settore di alta tecnologia e professionalità".

