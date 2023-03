Costantino sbaglia un rigore e il Monterosi non va oltre lo 0-0 contro la Fidelis Andria. In casa a secco da otto gare

Il Monterosi si mangia le mani, sbaglia un rigore con Costantino e non va oltre lo 0-0 nella sfida salvezza contro la Fidelis Andria. Il successo in casa manca da quasi quattro mesi e la corsa per la salvezza diretta si fa complicata.

MONTEROSI (3-4-2-1) Forte 6; Mbende 6 (dal 41’s.t. Tartaglia s.v.), Giordani 6, Piroli 6,5; Verde 6, Lipani 6 (dal 41’s.t. Santoro s.v.), Parlati 6, Di Renzo 6 (dal 34’s.t. Burgio 6); Vitali 6,5, Tonin 6 (dal 30’s.t. Della Pietra 5,5); Costantino 5. (Alia, Moretti, Gasperi, Di Francesco, Bittante, Tolomello). All. Menichini 6

FIDELIS ANDRIA (4-3-3) Savini 7; Candellori 6,5, Dalmazzi 6, Borg 6 (dal 33’s.t. Ventola 5,5), Ciotti 6 (dal 23’s.t. Salandria 5,5); Paolini 6, Arrigoni 5,5, Castellano 6 (dal 9’s.t. De Franco 6); Pavone 6 (dal 1’s.t. Micovschi 6), Ekuban 6, Costa Ferreira 5,5 (dal 9’s.t. Bolsius 5,5). (Polverino, Finizio, Orfei, Pastorini, Delvino, Djibril, Grosso, Alba, Marino). All. Cudini 6

ARBITRO Burlando di Genova 6

NOTE spettatori 250 circa; paganti e incasso non comunicati. Ammoniti Paolini, Mbende, De Franco e Ventola. Angoli 3-4