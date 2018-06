«Cosa farete per la carenza di personale in Comune?», Cinzia Vincenti (Fp-Cgil) interroga i candidati a sindaco

di Federica Lupino

«Che proposte hanno i candidati a sindaco per risollevare le sorti della macchina comunale a Viterbo?». A chiederlo è Cinzia Vincenti, segretaria territoriale Enti locali della Funzione pubblica Cgil, che interroga gli 8 concorrenti per lo scranno di Palazzo dei Priori su quali interventi intendono mettere in campo, qualora eletti, per risolvere i problemi interni agli uffici. Quali? «Penso - dice Vincenti - agli organici di tutti i settori con scarsità di personale a causa dei numerosi pensionamenti; alla mancanza di dirigenti con uffici costretti ad autogestirsi, di corsi di formazione e aggiornamento del personale, mancanza di attenzione sul profilo economico con progressioni orizzontali ferme dal 2005, di una visione di insieme dei settori, con situazioni di rimpallo di responsabilità e compiti con, di conseguenza, crescente disorganizzazione. E l'elenco non è certo completo».



A soffrire di questa situazione sono in primis i dipendenti ma in seconda battuta tutti i viterbesi. «Ritengo - continua la sindacalista Fp - che uno dei punti fondamentali per una amministrazione sia la qualità dei servizi erogati ai cittadini attraverso il lavoro quotidiano svolto dal personale dipendente. La qualità del servizio è direttamente proporzionale alla qualità del lavoro. E qualità del lavoro significa mettere al centro i diritti delle persone impiegate. La "macchina comunale", quale che sia il sindaco alla guida, non può assicurare la realizzazione di alcun progetto politico se non è mantenuta in perfetto stato di funzionamento».

