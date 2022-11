Corto circuito elettrico fa divampare le fiamme in una camera da letto: in salvo padre e figlio, ferito un pompiere

Corto circuito elettrico fa divampare le fiamme in una camera da letto, tratti in salvo padre e figlio. Nel tardo pomeriggio è scoppiato un incendio in via Monte Amiata. Le fiamme hanno coinvolto un appartamento al secondo piano. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo, la Squadra Volante della polizia e il 118. Padre e figlio, di 88 e 61 anni, che occupavano l’appartamento sono stati subito messi al sicuro dalla polizia mentre i vigili del fuoco iniziavano a spegnere le fiamme. Durante le operazioni un pompiere è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’incendio sia divampato da un corto circuito elettrico in camera da letto. Al momento tutto lo stabile è stato evacuato per le verifiche tecniche.