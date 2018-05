«Buongiorno è il corriere»: fattorino consegnava i pacchi e la cocaina a domicilio, arrestato

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Viterbo, nel corso di un servizio di osservazione, hanno arrestato per spaccio di cocaina, un giovane autotrasportatore viterbese di 29 anni, che lavorava per una ditta di consegne.



Il giovane, oltre alla merce richiesta consegnava anche la droga su ordinazione; e così i carabinieri, al termine del servizio di osservazione, dopo l' ennesima consegna di una dose di cocaina, sono intervenuti e lo hanno fermato in flagranza, mentre consegnava una dose da 0,6 grammi. L' immediata perquisizione domiciliare a casa del giovanedportava a rinvenire altre tre dosi, già confezionate e pronte per essere spacciate.



Contestualmente venina fermato anche il cliente del corriere e segnalato alla prefettura di Viterbo.

Gioved├Č 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:38



