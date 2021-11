Mercoledì 24 Novembre 2021, 06:20

«Correte mia figlia vuole gettarsi dal secondo piano». Madre disperata chiama la polizia per sventare il suicidio della figlia 15enne. Lunedì sera una donna di Viterbo ha contattato il 112 mentre tratteneva per un braccio la figlia che si stava per buttare dal secondo piano di una palazzina del centro. L’operatore della sala operativa della Questura di Viterbo ha intrattenuto per diversi minuti la giovane ragazza al telefono utilizzando il cellulare della madre tenuto in vivavoce, mentre personale della Volante veniva immediatamente inviato sul posto.

Gli agenti, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, dopo aver individuato l’abitazione sono salti in casa, chiudendo subito tutte le finestre e togliendo dalla disponibilità della ragazza qualunque oggetto idoneo a poterle procurare eventuali lesioni. I poliziotti della Volante sono riusciti anche a istaurare un dialogo con la quindicenne riuscendo a calmarla e a farla desistere dal togliersi la vita. La 15enne convinta dagli uomini della Volante si sarebbe allontanata dalle finestre della casa del centro di Viterbo e si sarebbe seduta sul divano accanto a un agente e avrebbe parlato a lungo con i poliziotti fino a che non avrebbe deciso di andare volontariamente in ospedale per un controllo medico. Ore di panico e paure terminate, fortunatamente, con un accertamento sanitario a Belcolle.