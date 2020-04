«Ci avete presi per pezzenti!». Famiglia riconsegna la mascherina al Comune. La rabbia del sindaco

Ultimo aggiornamento: 12:52

«Non ho parole... Spero solo che queste mascherine non gli debbano mai servire. Tutta Italia sta facendo i salti mortali per trovare in giro qualche mascherina in quanto pressoché introvabili, poi ti trovi uno che scrive una cosa del genere. Chiunque tu sia vergognati!». Massimo Bambini, sindaco di San Lorenzo Nuovo, era incredulo quando ieri, nella cesta usata per la raccolta dei generi alimentari in favore dei cittadini in difficoltà, ha ritrovato la busta contenente una delle mascherine consegnate gratuitamente dal Comune.«Per chi ci avete preso? Per dei pezzenti?», recita la frase vergata a penna. Stupore e rammarico per Bambini e per la maggioranza dei cittadini che invece hanno apprezzato il gesto del Comune, stigmatizzando il comportamento di chi ha riconsegnato il presidio.«Abbiamo ricevuto dalla Protezione civile 400 mascherine di un tipo e 500 di un altro. Ne abbiamo distribuite alle famiglie più anziane. Ora, siamo in attesa ne arrivino altre 3mila per coprite tutta la popolazione di San Lorenzo Nuovo. Stiamo facendo del nostro meglio per assicurare a tutti di ottenerne una. Forse non ci si rende conto di quanto sia difficile reperirle. MI sembra ingiusto reagire così», conclude Bambini.