Coronavirus Viterbo, quinta vittima nella Tuscia: morto 67enne di Montefiascone.

Il Viterbese conta la quinta vittima da coronavirs. Si tratta di un 67enne di Montefiascone, da giorni ricoverato a terapia intensiva. Le sue condizioni erano gravi da giorni: affetto già da altre patologie, era attaccato al respiratore quando ieri sera è deceduto. Di fatto, è lui la vittima più giovane del Covid-19 nella Tuscia: le altre, due donne e due uomini, avevano tutti più di 70 anni.Il 67enne si era sentito male una ventina di giorni fa a San Lorenzo Nuovo, di cui è originaria la famiglia. Era a casa della figlia, è stato portato all'ospedale di Acquapendente, dopodiché ricoverato a Belcolle. Con lui, salgono a due i decessi da coronavirus a Montefiascone.«Purtroppo il nostro caro Ivano non ce l'ha fatta!!! Ha lottato per tanti giorni ma alla fine ha dovuto soccombere. È un momento triste per la nostra comunità. Ivano era conosciuto e benvoluto da tutti. Siamo vicini alla famiglia con il cuore e con la mente», ha scritto su Facebook il sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini.