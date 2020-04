© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop a Tosap, Tari e ogni obbligo fiscale di competenza comunale. E ancora: fermo immediato per tutte le azioni di recupero di debiti pregressi sulle attività del commercio e dell’artigianato. È la richiesta invitata ai sindaci della Provincia da Confimprese. La ratio: limitare le uscite delle imprese, garantire una maggiore liquidità e provare, in questo modo, a metterne in sicurezza il più alto numero possibile in attesa di un ulteriore programma di aiuti da parte del Governo.Misure anticipate già da qualche Comune, calmierate o eliminate molte imposte di propria competenza, ma che, per essere efficaci e garantire la tenuta di un sistema colpito al cuore, necessitano di una sinergia e un'adesione pressoché totale. «Bussare alla porta di chi non ha nulla, non per sua colpa, ma per una emergenza mondiale, è una follia – dice il segretario provinciale Giancarlo Bandini – Per questo, chiediamo con forza a chi non si è adeguato di farlo già nelle prossime ore. Il momento è durissimo e nessuno può permettersi di perdere tempo».Momento che sta vivendo la sua fase iniziale e che, per questo, spaventa ancora di più con la cassa, per molti, già ridotta all’osso. «Inutile negarlo, le aziende sono all’inizio di un tunnel di cui, per ora, non si vede la fine– continua Bandini –. Non possiamo fermare il problema ma arginarlo sì. Il nostro compito è quello di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per tenere botta. Di garantire, o quanto meno provare, una ripresa certa quando sarà il momento. Piccola e media impresa rappresentano la spina dorsale del paese: non possiamo farla crollare».Il rischio non è solo quella della recessione, ma di un esercito di disoccupati (le stime parlano di 25 milioni di posti di lavoro in meno nel mondo a fine pandemia) e una sofferenza prolungata degli ammortizzatori sociali. Così nella ristorazione, settore più colpito e ultimo lucchetto a aprirsi una volta terminata l’emergenza, come negli altri ambiti commerciali. «Sono migliaia le imprese in provincia di Viterbo che con le loro famiglie oggi non vedono futuro – conclude Bandini –. L'impegno è per loro e per chi continua a garantire la filiera dei beni di prima necessità. Servono risposte immediate».