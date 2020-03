Coronavirus, nel Viterbese comuni blindati e controlli a tappeto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun segnale di insofferenza. La prima veraè passata indolore. Nonostante i controlli serrati delle forze dell’ordine i cittadini del Viterbese hanno rispettato senza colpo ferire le ordinanze. Niente passeggiate, niente spesa, niente uscite senza un valido motivo. I viterbesi sono rimasti a casa.Pochissimi quelli che hanno sfidato il nuovo decreto del presidente del Consiglio Conte. Anche i supermercati, nella giornata di ieri, hanno abbassato la saracinesca. E’ stata una domenica assolata passata tra le quattro mura domestiche. In strada solo le forze dell’ordine. I carabinieri, come ogni giorno dall’inizio dell’emergenza, hanno controllato tutti i 60 comuni, senza dimenticare niente. Posti di blocco, auto civetta in perlustrazione e ovviamente controlli a tutti coloro che si sono avventurati fuori.Al momento la cittadina più sotto controllo è Tuscania. I carabinieri hanno blindato gli accessi per evitare entrare e uscite che potrebbero far aumentare i casi di contagio. «Raggiungiamo quota 22 - ha detto ieri mattina il sindaco Fabio Bartolacci -. Ieri ne avevamo uno oggi sei. Il maledetto mostro non si interrompe, continua a contagiare Tuscania. E’ una battaglia invisibile ma difficile. La città come vedete è blindata. Voi siete bravi, oggi ho apprezzato una città dove la gente non gira, non va per strada tanto per fare la passeggiata.L’unica difesa è non contagiarci e per questo dobbiamo stare a casa. Dobbiamo usare le mascherine, da domani inizieremo a distribuire quelle che hanno cucito i volontari. Ve lo chiedo col cuore: siamo in una situazione complicata e cerchiamo di non mollare».Attenzione massima non solo a Tuscania. I carabinieri da giorni hanno intensificato i servizi di controllo in ogni Comune anche grazie a nuove forze arrivate dagli istituti di istruzione dell’Arma che hanno messo a disposizione del comando provinciale di Viterbo due nuovi ufficiali e 31 allievi marescialli. Un rinforzo per aiutare le stazioni a far rispettare le ordinanze.Le nuove leve sono state impiegate fin da subito non solo in strada ma anche all’interno dei supermercati. Nella giornata di sabato gli ingressi ai negozi infatti sono stati contingentati. A far rispettare le distanze e le regole non solo la vigilanza privata dei supermercati ma anche i carabinieri. All’ingresso e all’interno dei punti vendita. In campo ovviamente anche tutte le altre forze dell’ordine, dalla polizia alla finanza senza dimenticare la polizia locale. Che ogni giorno contano migliaia di controlli.