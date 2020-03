Coronavirus Viterbo, asili nido: niente retta per marzo e aprile. Tutte le misure dei servizi sociali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rette asili nido, si va verso il completo esonero dal pagamento per le famiglie a marzo e aprile. Questa la proposta avanzata dall’assessore ai servizi sociali, Antonella Sberna, alla maggioranza. Che ha risposto positivamente. E prosegue il servizio di distribuzione gratuita di farmaci e spesa per le categorie più in difficoltà. Intanto la Caritas continua con il servizio mensa e dormitorio.Palazzo dei Priori si è organizzato così. «Al momento – dice Sberna – sono sospesi i servizi per decreto, come centri anziani, asili nido, assistenza scolastica e centri diurni. Ma sono state attivate una serie di misure di sostegno alle fasce più fragili e disabili». Quello più importante, in questi giorni, «è l’attivazione della distribuzione gratuita di farmaci e beni di prima necessità con numero fisso, 0761/270957, cui risponde Croce Rossa».Questa poi smista le chiamate anche ad Anteas, associazione paracadutisti e associazione nazionale carabinieri. «Li ringrazio molto – continua Sberna – sono circa 30 persone: in due settimane sono state ricevute oltre 200 richieste, tutte evase». In particolare chiamano anziani o chi ha necessità di farmaci. «Ma anche per chiarimenti e informazioni, alla luce dei cambiamenti delle disposizioni: siamo spaesati noi, figuriamoci loro. Ora ci stiamo organizzando anche per l’indigenza più ampia».Restano inoltre attivi il segretariato sociale, unico servizio aperto al pubblico e pure via telefono, e l’assistenza domiciliare per le categorie fragili. Si sta risolvendo anche l’incognita del pagamento delle rette degli otto asili nido convenzionati. Sberna ha proposto alla coalizione l’esonero completo per le famiglie per marzo e aprile. «L’idea è stata condivisa, per questo ringrazio la maggioranza».Attivissima anche la Caritas diocesana. «Il servizio mensa – spiega il direttore, Luca Zoncheddu - continua ad essere erogato scaglionando gli accessi delle persone nei locali. Sono tra le 30 e le 40 le persone che ricevono un pranzo caldo ogni giorno durante questa emergenza». Il dormitorio, come anticipato da Il Messaggero, ha trovato spazi al monastero di Santa Rosa, «che da questa settimana mette a disposizione 15 camere singole con bagno. Permane la rilevazione della temperatura corporea ed eventuali sintomi influenzali. Potenziamo il numero delle persone accolte un bellissimo segno per la popolazioni senza fissa dimora».Non ultimo, il centro di ascolto, che riceve su appuntamento al numero 353.4056490. Viene fatto «per evitare l’affollamento. Si continuano poi a offrire consulenze: sono cresciute in questa fase quelle psicologiche. Così anche tutta la preparazione e il confezionamento dei pacchi viveri, per velocizzare la consegna. In questo momento – conclude Zoncheddu - siamo chiamati a mettere in atto tutte quelle misure necessarie a tutela degli operatori e dei volontari ma senza lasciare sole le persone fragili che rischiano di subire le conseguenze peggiori di questa emergenza».