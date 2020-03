La Viterbese dal cuore grande: pizza e bevande per il pronto soccorso di Belcolle

Un gesto partito dal cuore che dimostra che anche il calcio è vicino a chi soffre e lotta. La Viterbese - su iniziativa del presidente Marco Romano e di tutti i tesserati - ha donato questa sera cartoni di pizza e bevande a medici ed infermieri del Pronto soccorso dell'ospedale di Belcolle.

In questi giorni l'emergenza coronavirus sta mettendo sotto pressione interi reparti e gli “eroi” di questo tempo sono quelli vestiti in camice bianco e verde che combattono contro il virus. All'ospedale di Belcolle non si vive il dramma delle città del Nord, ma la situazione deve essere monitorata costantemente.

E allora ecco che quelli che vengono considerati gli “eroi della domenica” accorrono in aiuto a chi sta al fronte. La pizzeria “Pizza Loca” del capoluogo, su iniziativa della Viterbese, ha consegnato diversi cartoni di pizza, supplì e patatine più bevande agli operatori sanitari del nosocomio viterbese.

Insieme ai viveri, è stata donata una maglia della Viterbese del capitano Francesco De Giorgi: sotto la scritta "La squadra: andrà Tutto Bene". Con gesti così sarà più facile uscire dall'incubo coronavirus.

