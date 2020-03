Positivo un vigile del fuoco di Viterbo, in quarantena diversi colleghi

Il Covid-19 non risparmia i vigili del fuoco, sempre in prima linea nel gestire le emergenze. Positivo al coronavirus un caposquadra di Viterbo, insieme alla moglie e alla figlia.



La notizia è trapelata in questi minuti. La famiglia, che vive a Montefiascone, ora è in quarantena. In isolamento anche i colleghi dell'uomo sui quali verranno effettuati i tamponi, come da protocollo sanitario. Dovranno essere anche sanificati i locali della caserma.



L'origine del contagio sarebbe da ricondurre al medico di medicina generale di Capodimonte, dove la donna lavora come segretaria. Con questi tre nuovi casi, il totale sale per ora a 169. Ultimo aggiornamento: 10:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA