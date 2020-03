Tarquinia sta con l'ospedale: "Siete il nostro orgoglio" sullo striscione per medici e infermieri

«Medici e infermieri siete il nostro orgoglio». È una frase scritta su uno striscione affisso su uno dei cancelli dell’ospedale di Tarquinia (Viterbo) che dimostra la vicinanza dei cittadini agli operatori sanitari in questo delicato momento. Lacrime di gioia tra il personale medico che rischiano ogni giorno la loro salute per salvare quella dei cittadini. «Un gesto di generosità, di ringraziamento, che ci rende più forti», si legge su Facebook.

Anche all’ingresso dell’ospedale di Tarquinia, per affrontare l’emergenza virus, i volontari della Protezione civile hanno montato la settimana scorsa una tenda adibita al pre-triage. Il presidio svolge la funzione di filtro nel caso in cui eventuali soggetti abbiano sintomi riconducibili a quelli descritti nell’infezione da coronavirus. A sostenere l’ospedale anche l’associazione Lions Tarquinia, che al momento ha raccolto oltre 3mila e quattrocento euro per il presidio ospedaliero.

«Ancora una volta la nostra comunità, imprenditori locali e non, associazioni varie non hanno fatto mancare il proprio contributo oltreché la vicinanza concreta al nostro ospedale. – scrive l’associazione sui social -. Con i proventi è stata avviata la procedura per l'ordine di due monitor multiparametrici che consentiranno il controllo continuo e ininterrotto dei parametri vitali del paziente. Rilevando inoltre h24 e senza interruzione l’elettrocardiogramma, la pressione arteriosa del sangue, la saturazione di ossigeno del sangue che costituisce uno dei principali parametri per stabilire la modalità di respiro del soggetto malato, consentendo anche il rilevamento della temperatura corporea più volte al minuto così da poter intervenire precocemente in caso di comparsa di febbre».

Ultimo aggiornamento: 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA