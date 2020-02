Coronavirus, speleologo viterbese bloccato a Taiwan con altri tre italiani: «La compagnia ha fermato i voli»

Ultimo aggiornamento: 12:33

Lo speleologo viterbese Paolo Forconi è bloccato a Taiwan, con altre tre italiani, due toscani e una donna emiliana, a causa dell'emergenza coronavirus, e non riesce a tornare in Italia.Lo stop ai voli tra la Cina e l'Italia dovuto alle misure di contrasto al virus ha bloccato i collegamenti tra i due paesi da alcuni giorni. Forconi, che è di Carbognano, non sa come poter agire per tornare in patria. «Facciamo parte di una spedizione speleologica esplorativa che ha operato qui a Taiwan – ha scritto facendo un appello su Messenger - dopo che siamo venuti qui con una compagnia aerea cinese, facendo scalo a Pechino. La stessa compagnia ci ha ora cancellato i voli di ritorno lasciandoci qui a Taiwan».La stessa compagnia aerea avrebbe comunicato di poter assicurare solo il passaggio a Pechino, «offrendoci un albergo ma senza riportarci in Italia. Abbiamo scritto all’Ambasciata italiana, ma per ora non abbiamo ricevuto risposte. Oltre tutto, altre compagnie interpellate ci hanno comunicato dei prezzi spaventosi, e non sappiamo cosa fare».