Coronavirus, riapre la caserma di Onano

Oggi ad Onano riapre la stazione dei Carabinieri, che era stata chiusa precauzionalmente a seguito della positività al virus Covid 19 di due carabinieri.

I servizi erano stati comunque garantiti senza soluzione di continuità, dalla stazione di Acquapendente anche a mezzo di una stazione mobile.

Durante i giorni in cui il reparto è rimasto chiuso si è proceduto alla sanificazione di tutti i locali e i veicoli.

Ulteriori accertamenti sono stati condotti lunedì a cura del servizio sanitario dell’Arma dei carabinieri che segue attentamente la situazione in piena sinergia con la Asl di Viterbo.

Anche per i militari risultati negativi ai tamponi inoltre sono state adottate ulteriori e più stringenti misure sanitarie per evitare ogni possibile rischio per la popolazione e per gli stessi operatori.