Coronavirus, parte la raccolta fondi per Belcolle: dona anche Bonucci

Campione sul campo e fuori. Il difensore della Juventus e della nazionale di calcio Leonardo Bonucci ha preso parte alla raccolta fondi partita su impulso di Marco De Carolis per l’acquisto di presidi medici utili a tutta la comunità da donare all’ospedale di Belcolle."Coronavirus - Rafforziamo la terapia intensiva di Belcolle": questo il tema dell'iniziativa partita su gofundme.com. Tanti i donatori oltre a Bonucci e allo stesso De Carolis. Il parlamentare di FdI Mauro Rotelli, l'ex assessore provinciale Giuseppe Picchiarelli, gli "Amici di Paolo Menghi", moltissimi viterbesi che hanno lasciato il proprio nome o hanno partecipato restando anonimi.E' stato proprio De Carolis a ringraziare Bonucci via social. Pochi minuti prima un anonimo aveva effettuato una donazione record di 10 mila euro. Finora i fondi raccolti superano i 25 mila euro, i donatori oltre 500.«Un risultato a dir poco straordinario. Dobbiamo continuare a condividere - dice De Carolis - e a far donare. Basta che ognuno di noi contatti un amico per raggiungere l'obiettivo. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che stanno donando e stanno condividendo la campagna ma consentitemi di ringraziare in particolare Leonardo Bonucci che ha il cuore nella nostra città e lo ha dimostrato ancora una volta».