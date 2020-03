© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viterbesi diligenti. Il primissimo bilancio dopo la serrata segna poche multe nonostante i controlli a tutto campo delle forze dell’ordine. Segno che tutti gli abitanti della Tuscia hanno preso sul serio il pericolo da contagio.I carabinieri del comando provinciale - così come polizia, finanza e polizia locale - dopo la nuova stretta contro l'emergenza Coronavirus in vigore fino al 25 marzo, sono tutti in strada per inviare i cittadini a rispettare il decreto.Uno sforzo imponente quello dei militari che hanno moltiplicato i controlli sul territorio per la tutela della salute pubblica.Pochissimi coloro che ancora tentano di sfidare la sorte. A Tuscania i carabinieri mercoledì pomeriggio hanno denunciato 4 giovani, tre ragazzi e una ragazza, che vagavano per il paese. I militari li avrebbero visti transitare in auto per il paese più volte ed apparentemente senza meta. Dopo averli fermati per un controllo e per accertarsi che fossero a conoscenza delle disposizioni sulle restrizioni ai movimenti i giovani hanno risposto che a casa si annoiavano. A quel punto sono stati denunciati per avere violato le prescrizioni di pubblica sicurezza che impongono ai cittadini di uscire di casa solo in presenza di un motivo di stretta necessità.Finita nel peggiore dei modi anche la “scappatella” di un viterbese ristretto ai domiciliari. I poliziotti, nel corso dei controlli predisposti dal Questore in ogni angolo della città, finalizzati a verificare il rispetto delle limitazioni della mobilità, hanno fermato l’uomo chiedendogli il motivo della sua presenza in zona. L’uomo è stato denunciato e ricondotto nella propria abitazione.I controlli però non sono solamente rivolti a chi circola in strada. Le forze dell’ordine sono impegnate anche nelle verifiche al rispetto delle norme previste per gli esercizi pubblici e commerciali, divieto d’assembramento, rispetto degli orari. Ma per evitare multe o denunce la raccomandazione è una soltanto: «Rispettate il divieto di uscire, non incontratevi in nessun luogo - affermano le forze dell’ordine. Spostatevi solo per stretta necessità o per un motivo comprovato -. Restate a casa».