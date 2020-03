Coronavirus, piadine per l'unità di crisi della Asl a Belcolle. Mittente: Viterbo 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si moltiplicano i gesti di vicinanza e solidarietà nei confronti di chi si sta battendo in prima linea per sconfiggere il coronavirus. Stavolta il destinatario è la Asl, o meglio l'unità di crisi a Belcolle. Il mittente invece il movimento civico Viterbo 2020 guidato da Chiara Frontini."Con immensa gratitudine agli eroi di questa epoca, ai nostri eroi": questo il testo del pacco fatto recapitare all'ospedale di Belcolle, malattie infettive, contenente piadine. Un gesto fatto in silenzio, senza cercare la ribalta mediatica, la notizia è stata infatti riportata dall'interno, con un post di uno dei membri, Fabrizio Ferri: «L'unità di crisi coronavirus della Asl ringrazia per il pensiero.....e forzaaaa insieme ce la faremo. #coronavirusviterbo».Sotto sono piovuti commenti di ringraziamento per il lavoro portato avanti all'ospedale viterbese. Uno su tutti: «Orgogliosi di voi».