Coronavirus, oggi la capigruppo. L'opposizione al sindaco: «Serve unità, pronti a fare la nostra parte»

La città si prepara alla reazione. Per una volta, unita. Anche sul piano politico. Il sindaco Giovanni Arena ha firmato una serie di ordinanze e chiesto una riunione dei capigruppo alla quale sarà presente. E nell’opposizione – pur senza firmare nulla in bianco – il coro è all’unanimità: «Siamo pronti a dare il nostro contributo».I provvedimenti: chiusura del Bullicame e delle piscine Carletti, sospensione del mercato del sabato, il 25 niente fiera dell’Annunziata. Ancora: spostamento ufficio protocollo nei locali già adibiti a ufficio elettorale, ripristino dei tornelli all’ingresso di palazzo dei Priori, sospensione dei ricevimenti del pubblico di tutti i servizi, ma non di quelli demografici (attivi solo in via Garbini); stato civile (piazza Fontana Grande), economato (solo per sussidi agli indigenti, nei locali vicino al protocollo).Stamattina alle 11 tutti i capigruppo si vedranno con il sindaco per capire come uscire dal pantano. E l’opposizione è predisposta per seppellire l’ascia di guerra in attesa di tempi migliori. «Per il bene dei viterbesi, senza sciatteria e superficialità, riscoprendo tutti la parola responsabilità – dice la dem Luisia Ciambella - io ci sono». Massimo Erbetti, M5S, ha anche pronte delle proposte: «In questo momento serve unità, tutti dobbiamo remare nella stessa direzione. Soprattutto a sostegno delle attività, perché la questione è grave: i dipendenti vanno avanti, ma le partite Iva e i negozi soffrono. Se sarà così ben venga il confronto: sarò il primo a rimboccarmi le maniche e lavorare».Chiara Frontini, Viterbo 2020, è pronta a «valutare e dare il nostro contributo – spiega – ma non firmiamo cambiali in bianco. Dobbiamo essere compatti, serve però una direzione. Vogliamo dare informazioni, sostenere i provvedimenti su salute, incolumità pubblica e sopravvivenza dell’economia, anche se negli ultimi giorni la presenza di figure istituzionali che potessero garantire la certezza dei comportamenti da tenere è mancata».Via libera anche da Giacomo Barelli, Forza civica: «Se ci venisse chiesto, seppur tardivamente, saremmo pronti a dare il nostro contributo. Sarebbe una cosa un po’ tardiva ma molto positiva, avremmo ritenuto opportuno farlo subito». Meglio tardi che mai.