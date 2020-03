© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serrata a oltranza. Per i commercianti è la cronaca di un disastro che si consuma giorno dopo giorno. Guadagni che si polverizzano e risparmi che si assottigliano per far fronte alle spese correnti. La sensazione, quella di una nave con lo scafo sollevato che scompare lentamente sotto il pelo dell’acqua.«Andiamo avanti ma senza una bussola – dice Riccardo Streni, titolare della boutique Naldi - navighiamo a vista a seconda dell’evolversi della situazione». La paura, per molti, è quella di non riuscire a riprendersi. Di scomparire nel silenzio e di finire nelle statistiche delle aziende saltata per colpa dell’emergenza sanitaria, ridotti a numeri. Così, soprattutto nel settore abbigliamento, da anni finito all’interno di una spirale negativa costato parecchio in termini economici e occupazionali. Al timore si aggiungono le critiche per misure insufficienti: «Le soluzioni adottate finora non bastano – dice Riccardo Streni, titolare di un negozio in centro – serve un sostegno concreto».L’unica ancora di salvezza, passa per le vetrine virtuali e il commercio on line. «Da tre settimane sto lavorando solo con quello – continua Streni – qualche ordine in più è arrivato. Ho dovuto cambiare l’offerta, ci sono dei settori che vanno meno in crisi degli altri: parlo di capi con un costo medio più alto». Così anche per profumerie e vivai. Ordini che crescono leggermente ma non in grado di garantire la benzina necessaria per superare lo scoglio quotidiano.«Non si arriva a fine mese così – taglia corto Giovanni Scuderi, titolare di un storico marchio di abbigliamento in centro – sono piccole boccate di ossigeno che ti aiutano a resistere: placebo, nulla più di questo». Cura che non tutti sono disposti a seguire, come Tullio Ferruzzi del Brubaker Store di Via Garbini. «Non abbiamo l’ecommerce per scelta aziendale ma non credo sarebbe utile – dice – poche centinaia di euro non bastano per mandare avanti tutto».