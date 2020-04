Coronavirus: Montalto si mobilita, aiuti alle famiglie in difficoltà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Montalto di Castro e Pescia Romana hanno aperto il cuore verso le famiglie in difficoltà. Con l’iniziativa “S.o.s. Spesa”, avviata dal Comune con la collaborazione delle associazioni di volontariato e delle attività di generi alimentari, sono state raccolte diverse buste della spesa donate dai cittadini."Tutti possiamo dare una mano" si legge sul volantino affisso nei supermercati, dove è presente un carrello per deporre la spesa a favore delle famiglie meno abbienti. Dalla pasta allo zucchero, ai beni di prima necessità, come pannolini, dentifricio e prodotti per l’igiene personale.L’iniziativa, partita qualche giorno fa da alcuni cittadini volontari, si è poi estesa fino ad arrivare nella sala consiliare del comune dove si è svolta una riunione con il Coc (Centro operativo comunale) e le associazioni di volontariato per organizzare la raccolta e la consegna della spesa.La Prociv Arci di Montalto di Castro ha aperto un collection point nella sede operativa della zona artigianale, dove si sono rivolte una quarantina di famiglie per ritirare la spesa. «Il delicato lavoro di sostentamento alla cittadinanza, con l’apporto dei servizi sociali del comune, sta dando i suoi frutti – ha detto il vicesindaco Luca Benni -. Grazie alla grande generosità dei cittadini, alle attività commerciali e a tutti i volontari impegnati in questo delicato momento».Nel frattempo continuano i controlli delle forze dell’ordine sul territorio per contenere il contagio del virus. Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia locale stanno impiegando uomini e mezzi sia nei quartieri più popolati che nelle zone del lido. Centinaia le persone sottoposte al controllo sugli spostamenti, alcune delle quali hanno violato il decreto del Governo e sono state sanzionate.